丹娜絲颱風》南橫勤和復興河床便道沖毀100公尺 道路中斷

台20線南橫公路勤和~復興河床涵管便道今（7）日上午5點30分遭沖毀約100公尺，道路中斷，目前人車無法通行。（公路局南區養護分局提供）

2025/07/07 10:45

〔記者蘇福男／高雄報導〕丹娜絲颱風風強雨急，導致荖濃溪河水瀑漲夾帶土石沖擊，台20線南橫公路勤和~復興河床涵管便道今（7）日上午5點30分遭沖毀約100公尺，道路中斷，目前人車無法通行。

公路局南區養護分局表示，勤和~復興河床涵管便道7月5日晚上10點即已預警性封閉，因此涵管便道遭沖毀無人車傷亡，目前甲仙工務段搶修人員機具已進場，將視荖濃溪水稍退隨即進行河床便道搶修，同時甲仙及關山工務段已進行台20線梅山口~向陽路段零星路況清理作業，完成後將開放往台東端通行。

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另目前施工中的「台20線臨93線2k便道抬升災害修復工程」，將視上邊坡落石穩定狀況，不排除緊急借道明霸克露橋A2端橋台，以定時限定車種採戒護管制通行臨時道路，以供復興里、拉芙蘭里、梅山里居民緊急民生救難通行。

公路局南區養護分局表示，目前台20線桃源山區持續下雨，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

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