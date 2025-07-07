丹娜絲颱風》至7日上午8時 台南尚有17萬餘戶停電

台電台南地區電線桿遭強勁風雨吹倒。（圖：台電台南區處提供）

2025/07/07 10:19

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南地區，強勁風勢一度高達16級，造成電線桿倒斷，許多路樹倒塌及招牌掉落也壓損電線，使得多處高壓線路跳脫，影響供電設備及線路，台電台南地區人力全力動員搶修，迄7日上午8時許尚有17萬餘戶停電。部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，影響復電進度，台電請民眾多點耐心給予包容與鼓勵。

台電台南及新營等區處已全力動員，持續搶修電力，截至今（7）日上午8時，尚有約17萬餘戶停電中，主要停電區域集中在鹽水、柳營、後壁、學甲、善化、三股、將軍、七股、佳里、安南、歸仁等地區。其中南化、楠西、山上、東山等僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，台電請用戶多點耐心，如能搶修，人員會儘快搶修。

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台電台南區處表示，此次風災為增進搶修效率，台電與台南市政府已事先強化合作聯繫管道，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即時向台南市府提出支援請求，搶通坍方道路，也蒙南市府各級單位第一時間處理，以儘速恢復供電。

台電感謝在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心搶修進度的民代們，惟鑒於電力搶修工作均依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→變壓器」原則進行，並先以高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站（抽水站）及通信等公用設施為優先，然後是一般用戶順序，安排人員搶修，且搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情形等因素影響，請遇到停電狀況的民眾耐心等候，並多予體諒。

倒塌樹木砸損台電電線桿。（圖：台電台南區處提供）

台電人員搶修受損的電線桿電力設施。（圖：台電台南區處提供）

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