為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風》至7日上午8時 台南尚有17萬餘戶停電

    台電台南地區電線桿遭強勁風雨吹倒。（圖：台電台南區處提供）

    台電台南地區電線桿遭強勁風雨吹倒。（圖：台電台南區處提供）

    2025/07/07 10:19

    〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南地區，強勁風勢一度高達16級，造成電線桿倒斷，許多路樹倒塌及招牌掉落也壓損電線，使得多處高壓線路跳脫，影響供電設備及線路，台電台南地區人力全力動員搶修，迄7日上午8時許尚有17萬餘戶停電。部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，影響復電進度，台電請民眾多點耐心給予包容與鼓勵。

    台電台南及新營等區處已全力動員，持續搶修電力，截至今（7）日上午8時，尚有約17萬餘戶停電中，主要停電區域集中在鹽水、柳營、後壁、學甲、善化、三股、將軍、七股、佳里、安南、歸仁等地區。其中南化、楠西、山上、東山等僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，台電請用戶多點耐心，如能搶修，人員會儘快搶修。

    台電台南區處表示，此次風災為增進搶修效率，台電與台南市政府已事先強化合作聯繫管道，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即時向台南市府提出支援請求，搶通坍方道路，也蒙南市府各級單位第一時間處理，以儘速恢復供電。

    台電感謝在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心搶修進度的民代們，惟鑒於電力搶修工作均依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線→變壓器」原則進行，並先以高鐵站、醫院、應變中心、自來水、加壓站（抽水站）及通信等公用設施為優先，然後是一般用戶順序，安排人員搶修，且搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情形等因素影響，請遇到停電狀況的民眾耐心等候，並多予體諒。

    倒塌樹木砸損台電電線桿。（圖：台電台南區處提供）

    倒塌樹木砸損台電電線桿。（圖：台電台南區處提供）

    台電人員搶修受損的電線桿電力設施。（圖：台電台南區處提供）

    台電人員搶修受損的電線桿電力設施。（圖：台電台南區處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播