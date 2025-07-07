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    新北沒停班停課被灌爆 侯友宜：決定以專業判斷為準

    新北市長侯友宜上午9時召開第3次防颱工作會報後受訪表示，人民生命安全絕對不是政治籌碼，一切的決定是以專業的判斷為準。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜上午9時召開第3次防颱工作會報後受訪表示，人民生命安全絕對不是政治籌碼，一切的決定是以專業的判斷為準。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/07 10:21

    〔記者羅國嘉／新北報導〕丹娜絲颱風來襲，昨天北北基桃在晚間8時決議「正常上班上課」後被罵翻，不少人紛紛灌爆新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安等4位市長的臉書，留言「大罷免大成功」。對此，侯友宜今（7）日上午9時召開第3次防颱工作會報後受訪表示，人民生命安全絕對不是政治籌碼，一切的決定是以專業的判斷為準，另也對中南部喊話「如果有需要，新北市將全力支援、協助。」

    北北基桃昨晚共同決議照常上班、上課後，4位市長的臉書紛紛被民眾留言「大罷免大成功」，今早召開颱風工作會報被問決策過程是否承受很大壓力？侯友宜指出，雖然今天沒有達到停班、停課標準，但新北所有的應變團隊依然堅守崗位，因為仍然會受到外圍環流影響帶來短暫陣雨，除了昨晚至今早的21件災害已搶救完畢外，今早也到交通監控中心去了解整個上班的情形，尤其越堤道這次並沒有封閉，整個上班狀況跟原來一切如常、非常順暢，不過也藉此機會，盼中南部災情一切平安，如果有需要支援、協助，新北市一定會全力以赴。

    另外，有關總統賴清德說「颱風過境後才能休息。」侯友宜則回應，外圍環流影響仍會帶來短暫的陣雨，以及強陣風狀況，新北市府團隊隨時掌握狀況，全力備戰，絕對不會掉以輕心。

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