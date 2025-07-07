丹娜絲颱風》嘉義地區有史以來最慘 超過15萬戶停電

丹娜絲颱風來襲，狂風造成嘉義縣市150864戶停電，經台電公司漏夜搶修復電逾2萬戶，仍有逾12萬戶無電可用，停電狀況為歷史之最。（台電提供）

2025/07/07 10:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風來襲，狂風造成嘉義縣市150864戶停電，經台電公司漏夜搶修復電逾2萬戶，仍有逾12萬戶無電可用，停電狀況為歷史之最。

丹娜絲暴風圈橫掃嘉義縣市，全區風雨猛烈，因從嘉義縣布袋地區登錄，台電目前停電中的變電所尚有大寮、新塭、頭橋及和睦等四所，其中新塭輸電鐵塔多處倒塌，配電電桿亦倒斷逾300支以上，陸續傳出多起線路跳脫、路樹倒塌壓損電線、電桿傾倒與道路中斷等災情，嘉義縣市電力系統受創嚴重，為嘉義地區史上罕見電力災情。

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台電嘉義區處投入搶修供電主幹線，至今天上午8點，已搶通超過2萬戶供電，目前尚有127204戶待復電，其中仍以沿海地區及山區為主。

台電公司表示，面對嚴峻挑戰，即啟動緊急應變與跨區支援機制，動員自有人力520人次全力搶修，並向總公司請求徵調19班包商及13班自有工作班投入搶修，合計投入超過45班800人次進行搶修作業，加速故障檢測與排除作業，並與嘉義縣、市政府密切聯繫，由地方政府協助清除道路障礙物、倒塌路樹與招牌，加快搶修動線暢通。

嘉義區處長許墩貴指出，電力搶修將依「供電樞紐變電所 → 主幹線 → 分歧線」原則進行，並優先處理捷運、醫療、水利、電信等重要公用設施，後續再依序推進至一般住戶。因應交通受阻與道路坍方情形，將隨公路單位恢復通行進度，分批投入搶修團隊至偏遠地區。

台電也提醒民眾，若發現電線掉落或桿件傾倒情形，切勿靠近，應即刻通報台電客服專線1911，或透過官網「颱風停復電資訊專區」通報查詢停電狀況，以利迅速派工處理。若遇重大搶修需求，也可撥打嘉義區處通報電話（05-2226711）。

丹娜絲颱風來襲，狂風造成嘉義縣市150864戶停電，台電公司漏夜搶修復電逾2萬戶。（台電提供）

丹娜絲颱風來襲，狂風造成嘉義縣市150864戶停電。（台電提供）

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