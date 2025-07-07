丹娜絲颱風》嘉義救護車被吹走撞柱 現場驚險曝光

醫院急診室外的救護車遭丹娜絲颱風吹走。（擷取自爆料公社）

2025/07/07 10:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風「丹娜絲」昨（6日）深夜11時40分從嘉義縣布袋鎮登陸，帶來猛烈風雨。嘉義地區出現13級強風，吹垮多處路樹、招牌、鐵皮及遮雨棚，街頭一片凌亂。醫院急診室外更出現救護車遭強風吹動的驚險情況，嚇壞現場醫護人員。

一段在網路社群「爆料公社」流傳的影片顯示，一輛正在執勤的救護車停在醫院急診室時，遭強風吹襲，車體直接滑動並撞上一旁的柱子。影片中可見，現場一名站在車旁的救護人員一度嚇得後退，引發民眾驚呼，「真的無法想像救護車在我面前被吹走，大門也要破了」。

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影片曝光後掀起社群熱議，網友紛紛留言，「不覺得警消醫護非常非常非常該加薪嗎？ 這種鳥天氣還要無條件出勤，別人安全了卻也讓自己危險，永遠支持警消醫護要加薪」、「辛苦醫護、消防人員了，還好沒有人受傷」、「其實因爲救護車旁的門是開的，等於車已經是中空狀態，再加上瞬間陣風真的會把車吹動。救護車旁有位救護人員站在那裡，大家會尖叫是很正常的，車突然動了，也擔心車旁的救護人員是不是被壓到了。」

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