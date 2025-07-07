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    南投配天宮城隍爺暗訪遶境 明起2天夜間交管

    南投市奉祀城隍尊神的配天宮，8、9日將展開暗訪遶境祈福活動。（圖由南投縣政府提供）

    南投市奉祀城隍尊神的配天宮，8、9日將展開暗訪遶境祈福活動。（圖由南投縣政府提供）

    2025/07/07 10:03

    〔記者張協昇／南投報導〕南投市奉祀城隍尊神的配天宮，將於明（8）日起展開為期2天的暗訪平安遶境大典活動，有許多陣頭參與，綿延數公里的香陣在南投市區遶境祈福。南投警分局為維護香陣遶境順利進行，以及確保民眾行車安全，將實施夜間交通疏導管制措施，籲請民眾配合。

    南投警分局表示，針對遶境隊伍行經交通要道，實施彈性交通管制，管制時間及路段為8日晚間6至11時、9日中午12至晚間8時，管制路段為「南崗集賢路口、南崗民族路口、南崗南陽路口、祖祠彰南路口、祖祠復興路口、祖祠華陽路口、芳美民族路口、三和三路中興路口、三和一路復興路口、彰南三和一路嘉和北路口」等10處。依往年經驗，前來觀看民眾眾多，建議上下班民眾或非參加遶境人員，提前避開香陣遶行路線，圍觀民眾及參加人員應遵守交通安全規則，避免阻礙交通。

    警方表示，各香陣行經交通要道將設置禁止車輛通行改道指示牌，請外地遊客提前避開香陣遶行路線，籲請用路人多利用南崗路、華陽路、中興路等聯外道路改道行駛，警方已要求遶境隊伍行進期間，應緊靠道路右側及路肩，也請廟方派遣交通疏導志工及督陣人員引導陣頭行進，避免影響車流。

    南投市配天宮奉祀城隍尊神，廟前有牛頭馬面等神祇的石雕神像。（記者張協昇攝）

    南投市配天宮奉祀城隍尊神，廟前有牛頭馬面等神祇的石雕神像。（記者張協昇攝）

    南投配天宮城隍爺暗訪遶境活動，警方實施交通管制及建議改道路線。（圖由南投分局提供）

    南投配天宮城隍爺暗訪遶境活動，警方實施交通管制及建議改道路線。（圖由南投分局提供）

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