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    丹娜絲颱風》台中颱風假「提早放送」 KTV包廂搶手如跨年

    台中市一家大型連鎖KTV在颱風夜人潮洶湧。（民眾提供）

    台中市一家大型連鎖KTV在颱風夜人潮洶湧。（民眾提供）

    2025/07/07 09:41

    〔記者許國楨／台中報導〕颱風丹娜絲逼近，台中市府昨下午提前宣布隔天停班停課，卻在風雨未至的夜晚意外掀起一波夜生活狂潮，許多民眾衝場夜唱，甚至還有人續單唱到今天上午，只見一家大型連鎖KTV人潮洶湧，門口排滿候位群眾，訂位電話聲此起彼落，工作人員接到手軟，堪比跨年夜的熱鬧場面。

    原本應是靜待颱風的週日夜晚，卻因颱風假「提早放送」，讓不少市民高喊「今晚不回家！」許多民眾臨時揪團衝進KTV，甚至還有「唱到早上再回家」的規劃。不少人一聽到放假消息，立刻從包廂內續單延長夜唱，「放假就是要盡情唱！」張姓民眾笑說。

    而現場不乏年輕族群、親子家庭，也有全家總動員排隊進場，櫃台前及門擠滿訂位與候位的民眾，有人還一邊等、一邊滑手機搜尋附近分店希望搶下空包廂，人潮甚至多到出動交通錐維持秩序，有店員直言：「這晚比跨年還忙！」

    KTV業者透露，昨下午5點多就開始陸續接到電話，晚間9點後全面爆滿，多家分店包廂全數售罄，不少民眾直接到現場碰運氣，即便得排上2小時也甘之如飴，有民眾笑稱：「KTV包廂有吃有喝、空間又安全，根本是颱風夜的最佳避難所！」

    業者指出，原本週日晚間就屬熱門時段，但因放颱風假效應，這波訂位熱潮一路延燒到週一清晨，電話接到凌晨還沒停歇，整體來客量比平日週一多出3倍以上。

    KTV門口排滿候位群眾。（民眾提供）

    KTV門口排滿候位群眾。（民眾提供）

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