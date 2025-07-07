丹娜絲颱風》桃園僅4區停班課 王浩宇：被張善政搞到快瘋掉......

桃園市7日僅蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停班課，張善政的停班課決定引爆民怨。前桃園市議員王浩宇對此批評：「被張善政搞到快瘋掉。」（資料照）

2025/07/07 10:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因應丹娜絲颱風來襲，桃園市長張善政昨（6日）晚宣布，依照氣象署預報資料及經過北北基桃政府共識，桃園市7日除了蘆竹區、大園區、觀音區、新屋區停班課之外，其餘區域均正常上班上課，不過張善政的決定也引爆民怨。前桃園市議員王浩宇坦言「被張善政搞到快瘋掉」，因為他經營的品牌門市遍及桃園各地，最後決定所有門市都發津貼，總公司直接全數放假。

前桃園市議員王浩宇被罷免後經營生活品牌「好感未來」，門市進駐各大百貨及商場。在張善政宣布桃園市僅4區停班課後，王浩宇昨晚在社群媒體「Threads」發文指出，「好感未來」總公司決定放颱風假，因為不可能讓一半員工上班一半放假，這樣會造成管理上的困擾，所以已經提早宣布全公司放假。

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王浩宇坦言「被張善政搞到快瘋掉」，「好感未來」在桃園的門市，有的位於蘆竹的台茂，有中壢區的中壢門市、內壢家樂福、總公司、平鎮區的大潤發，同仁居住地不同、狀況都不一樣。

王浩宇表示，位於蘆竹區的台茂本來就放颱風假，要發颱風天津貼。其他區域本來沒有颱風津貼，但因為實在太複雜、太麻煩，最後決定全部門市都發放颱風津貼，總公司的部分直接全部放假。王浩宇提到：「因此桃園市員工各鄉鎮都有的企業，晚上都在加班處理出勤，非常混亂。」

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