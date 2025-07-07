丹娜絲颱風》高鐵提前9:40起恢復全線營運 南北每小時各3班自由座

高鐵7月7日上午9點40分提前恢復全線營運。（資料照）

2025/07/07 09:34

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風昨（6日）夜颳強風，高鐵3班次列車一度因斷電卡在軌道，600多名旅客受影響。高鐵原定今（7日）中午前「台中－左營」停駛，但巡軌作業提前完成，上午9點40分起全線恢復營運。

台灣高鐵說明，高鐵嘉義至台南多處路段6日深夜遭異物入侵，致影響3班次列車正常供電，經過人員搶修，重新投電成功，最終順利將旅客送達目的地；同時，針對部份受變更運轉區間影響的旅客，也提供轉乘接駁，協助旅客繼續行程。

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颱風肆虐期間，高鐵多處路段，遭大型鐵板、鐵條、帆布、塑膠袋及路樹等各式異物入侵軌道及電車線。

為確保營運安全，加強南部路段軌道巡檢，高鐵評估風雨狀況、人員安全及安全檢查所需時間，原定中午12時前，暫停台中至左營間營運服務，不過巡檢作業提前完成，今天上午9點40分恢復全線營運。

1、上午9點40分起自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

2、台中站將於上午9點40分、10點及10點20分，共加開3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外）、停靠沿途各站；另於上午9點40分加開一班南下全車自由座列車（商務車廂除外），同樣停靠沿途各站，以加強服務自台中站出發的旅客。

3、今天末班列車預定發車時間：

自南港站發車點晚間9點40分前往左營站；晚間10點40分前往台中站。

自左營站發車點晚間9點40分前往南港站；晚間10點40分前往台中站。

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