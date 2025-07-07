丹娜絲颱風》狂風掃中南部似怪颱韋恩 明起低壓帶籠罩天氣不穩

強風摧殘下，嘉義縣義竹鄉電線桿攔腰折斷。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/07/07 09:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風今晨（7日）桃園、新竹的交界處出海，強度減弱，各地也陸續脫離暴風圈，颱風警報可望下午到晚間解除，丹娜絲為中南部地區帶來驚人風力，如同1986年的韋恩颱風，而雨量則主要集中在屏東、台東縣的山區；預估明天起台灣附近會陷入大範圍的低壓帶中，週末（7/12-7/13）前天氣都不太穩定。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，丹娜絲颱風環流很小但是非常紮實，標準的小鋼炮結構。颱風中心通過澎湖南方時，東吉島就已經觀測到16級的強陣風，隨後進入嘉義、台南、雲林一帶陸地時，普遍有觀測到平均風11-14級，陣風15-17級的紀錄，雲林縣宜梧觀測到61.7m/s（17級以上）的瞬間陣風為最大，強陣風的範圍明顯集中在颱風中心通過的附近以及中心南側的區域，風力數字非常驚人，當年韋恩颱風登陸時沒有這麼多的觀測站，但是風力情況可能也非常類似丹娜絲的表現。

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雨量的部分，則主要集中在屏東、台東縣的山區，大致符合先前的預期，也看得出來這個丹娜絲颱風表現凸出的部分比較偏向風力，跟環流小而紮實的結構有關。

吳聖宇指出，隨著颱風今快速北上遠離，南邊所拖帶的偏南到西南風仍會帶來水氣跟降雨，西半部地區還是要注意較大雨勢發生的情況，預估要等到晚間整個降雨才會有機會比較明顯的緩和或停止下來。

不過明天開始，台灣附近會陷入大範圍的低壓帶中，一直到週末（12-13日）大氣環境都不太穩定，除了中部以南地區容易有些海面移入的水氣帶來降雨外，台灣陸地上的午後熱對流雷雨也會比較旺盛，不穩定的天氣型態可能要持續一段時間。

由於颱風環流逐漸在北部海面重整的關係，預估台中以北到北部沿岸一帶在今天白天這段期間仍會有較強陣風機會，即使是晚間之後颱風遠離，由於大環境仍是維持偏南到西南風，受到海峽地形的影響，中北部、北部沿海一帶仍可能持續有較強的陣風出現機會，要等到後天（9日）台灣海峽中北部的風力才會明顯減弱。

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