丹娜絲颱風》陸警估下午解除 海警最快傍晚解除

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為7月7日上午8點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/07 09:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲強度持續減弱，中央氣象署今（7日）預估，陸上颱風警報下午解除，海上颱風警報傍晚至晚間解除。預報員伍婉華提醒，風浪減緩速度較慢，海上活動要小心，山區雨勢還會繼續下，請民眾特別留意。

氣象署上午8點30分最新一報陸上颱風警報，丹娜絲為輕度颱風，中心上午8時在台北的北北西方約60公里處，以每小時16轉10公里速度，向北北東轉西北前進。颱風強度持續減弱、暴風圈縮小的趨勢，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離暴風圈，嘉義以北、宜花仍在陸警範圍內。

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氣象署簡任技正伍婉華表示，昨夜到今晨，雲嘉南普遍出現70、80毫米時雨量，颱風登陸前後颳起強陣風，雲林口湖17級、澎湖東莒、台南七股16級、嘉義布袋14級，雲嘉南內陸12至13級，其他地區8至9級；浪高方面，澎湖7米、西南部5至6米、東南部4至5米。

伍婉華說明，接下來太平洋高壓將向西伸展，導致丹娜絲北上過程逐漸西轉，明天往中國方向移動，風浪今明2天減緩不會太快，台灣沿海仍有2至3米浪高以及長浪，沿海地區、澎湖、金門仍有5至6級平均風、8至9級陣風。

颱風外圍環流仍旺盛，伍婉華指出，今晨至現在，因對流移入，台南、高雄、苗栗、雲林等地有雨，苗栗、台中甚至時雨量達50至60毫米，提醒西北部地區、中南部山區仍有大雨勢，中南部平地雨勢午後才會減緩。東半部雨勢今則明顯減弱。據豪雨特報，高屏山區為大豪雨警示，苗栗以南豪雨警示，其他地區及澎湖為大雨警示。

台灣明天開始至週五，將受西南邊的低壓帶影響。伍婉華提醒，明天受低壓帶影響，中南部山區仍有明顯降雨，要特別留意。

颱風丹娜絲逐漸遠離台灣，中央氣象署發布豪雨特報。圖為7月7日上午8點40分版本。（圖由中央氣象署提供）

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