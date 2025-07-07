丹娜絲颱風》狂風肆虐招牌路樹傾倒 嘉義市滿目瘡痍

嘉樂福夜市招牌被吹垮。（記者林宜樟攝）

2025/07/07 09:08

〔記者林宜樟／嘉義報導〕颱風丹娜絲昨（6日）深夜11時40分從嘉義縣布袋鎮登陸，嘉義地區風雨交加，狂風吹垮多處路樹，招牌、鐵皮屋及遮雨棚被吹垮，知名的嘉樂福夜市招牌被吹倒；根據中央氣象署觀測，嘉義市今天（7日）凌晨陣風達13級，嘉義市消防局清晨初步統計，路樹、招牌、積淹水、建物毀損等430件。

根據中央氣象署觀測，嘉義市風力最強時在今天凌晨0點到2點，農試嘉義分所測站、嘉義測站均觀測到最大陣風13級，市消統計災情共430件，路樹災情130件，道路、隧道災情2件，廣告招牌災情35件，積淹水災情2件，建物毀損39件，民生、基礎設施災情75件，車輛、交通事故2件，火災4件，其他災情141件（鐵捲門破壞等）。

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今天早上颱風中心遠離嘉義，目前市區已無風無雨，但狂風造成損害，連水塔的水塔蓋都被吹飛，還有不少住家鐵捲門被吹飛，許多民眾已開始清理復原，但大量路樹倒塌，影響道路通行，還需政府機關協助清除。

路樹倒塌影響交通。（圖由民眾提供）

嘉義市有鐵皮飛起掛在電線上。（圖由民眾提供）

各類物品被吹飛。（圖由民眾提供）

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