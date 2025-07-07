丹娜絲颱風》強風狂掃滿目瘡痍 台南近18萬戶停電搶修中

颱風丹娜絲強風狂掃，街道滿目瘡痍，大台南地區截至今日8時共計17萬9422餘戶停電，台電新營區營業處全員出動搶修。（圖由台電新營區處提供）

2025/07/07 09:04

〔記者王涵平／台南報導〕颱風丹娜絲強風狂掃，街道滿目瘡痍，大台南地區截至今日8時共計17萬9422餘戶停電，台電新營區營業處全員出動搶修，部分地區因道路通阻等因素，影響搶修進度，新營轄區尚有約11萬8703餘戶停電中。

台電新營區營業處表示，新營轄區目前統計約50條饋線跳脫、38處斷桿，包含新營、鹽水、柳營、六甲、後壁、下營、北門、學甲、麻豆、白河、大內等全轄區各地，約計12萬2316戶停電，截至上午8時止有3613戶恢復供電，主要多為瞬間強風造成斷桿、電線掉落引發停電，台電公司已增派人力並跨區請求北南區處、新竹區處及鳳山區處支援施工及建桿工作。

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台電新營區處長黃啓通表示，出動280名搶修人員、27名承攬商，並增派昇空車16台、吊臂車9台、其他各類工程車13台、發電機11台、抽水機9台及挖土機1台等投入搶修，為增進搶修效率，指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，另於市區、六甲區、白河區、學甲區等巡修區域增派搶修人員並指派專人前進指揮調度，爭取在最短時間內搶修完成。

新營區處表示，電力搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則進行，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先。

颱風丹娜絲強風狂掃，街道滿目瘡痍，大台南地區截至今日8時共計17萬9422餘戶停電，台電新營區營業處全員出動搶修。（圖由台電新營區處提供）

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