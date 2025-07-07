丹娜絲颱風》嘉義遭重創 6萬多戶停電、14村成孤島

強風摧殘下，嘉義縣義竹鄉電線桿攔腰折斷。（記者蔡宗勳翻攝）

2025/07/07 08:56

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕丹娜絲颱風暴風圈昨天傍晚5時許接觸嘉義縣境，颱風中心昨半夜11時40分從布袋登陸，義竹瞬間陣風達13級以上，強風肆虐時宛若鬼哭神嚎，民眾嚇得不敢睡覺，尤其強風伴隨著豪雨，滲漏窗緣縫隙，屋內也滲水，民眾漏夜防堵，苦不堪言。早上天亮一看，發現景象滿目瘡痍，義竹鄉農會前總幹事翁乃馨說「能飛的都飛走了，空前的慘重」。

根據嘉義縣政府今天上午6點第一波災情統計，嘉義縣脫離7級暴風圈時間為今天凌晨5時，強風豪雨徹夜摧殘下，多達6萬3844戶停電，由於天候惡劣，增加搶修難度，迄早上6點只復電524戶。道路交通中斷有9處，已搶通2處；因對外交通中斷成為孤村有14個，以阿里山鄉的7個最多，其次是番路鄉4個，由社會局動用避難物資協助；淹水累計20 處，其中3處淹水逾30公分；疏散撤離累計有179人，幸尚未傳出人員傷亡事故。

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李姓民眾指出，朴子地區災後現場宛若世界末日，有藥局的看板被掀開擋住整個路口，已經很久沒有看到這種怵目驚心的景象，現在風雨停歇，大家都趕緊檢查災情與復原，嘆說「這個颱風假是要來做工的」。

嘉義縣朴子市新進路路口遭掉落招牌封住。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣治特區創新學院前滿目瘡痍的景象。（讀者提供）

嘉義縣義竹鄉路邊的怵目驚心景象。（記者蔡宗勳翻攝）

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