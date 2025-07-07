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    丹娜絲颱風》不敵強風 南鯤鯓代天府牌樓倒塌

    不敵丹娜絲強風，台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓於昨晚11時許倒塌。（民眾提供）

    不敵丹娜絲強風，台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓於昨晚11時許倒塌。（民眾提供）

    2025/07/07 08:39

    〔記者王涵平／台南報導〕不敵丹娜絲強風，台灣王爺總廟南鯤鯓代天府知名的牌樓於昨晚11時許倒塌，牌樓於1982年動工，使用12根台灣檜木，雖然2018年曾進行地基強化，還是在12級以上強風猛襲下倒塌，廟方與信眾聞訊都感嘆不已。

    南鯤鯓代天府的木牌樓為王錦木於1970年開始構思設計，在南鯤鯓代天府的廟埕外，設計一座面朝西南的木牌樓，設計雙排柱子以加強結構穩定，棟架採用「二通三瓜」式，6柱5間，使用12根台灣檜木，最粗直徑達81.8公分，高達14公尺，柱珠為花崗石。木牌樓的設計，將桁頭及斗連在一根木上，避免多次疊斗產生的不穩定性，而屋頂皆為重簷，分配均勻，形態富韻律感，比例美好。

    由於2017年7月發現地基土壤液化有下陷現象，加上木柱腐蝕，2018年進行灌漿強化地基、整修原木柱子，因為木柱也有裂痕存在，若原木保留，樣貌不佳，因此整修完成後，重新漆上紅漆。

    南鯤鯓代天府的木牌的棟架採用「二通三瓜」式，6柱5間，使用12根台灣檜木。（國家文化記憶庫2.0）

    南鯤鯓代天府的木牌的棟架採用「二通三瓜」式，6柱5間，使用12根台灣檜木。（國家文化記憶庫2.0）

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