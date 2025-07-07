丹娜絲颱風》小琉球「關島」！自願留島209人 超市貨架搶空

屏東琉球航線的交通船大多都停在大鵬灣躲避風雨。（記者陳彥廷攝）

2025/07/07 08:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中颱丹娜絲逐漸遠颺，但後續接續而來的「風颱尾」，可能帶來強大西南風甚至西南氣流，又會有西南部帶來激烈的天氣變化，屏東往返小琉球的各家航商，目前仍在觀察明天的海象，決定是否復航，但因為島上除了有自願留島的遊客外，還有為數眾多的在地人，由於昨天早上宣布週一停航，代表有兩天不進貨，因此島上的超市在昨天中午前，各項生鮮物資、罐頭、泡麵等貨架是被一掃而空，晚到的人只能向隅。

若是前往小琉球的船班不開，超市、超商的商品就無法運送，形同到「關島」旅遊，這次一連兩天，又因為是暑假旺季，人潮本來就多，雖然預料可能多達「關島」數日，仍有多達209人是直接表達「自願留島」，加上許多返鄉防颱的居民，島上可說是食指浩繁。

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昨天上午宣布今天也要停航後，島上居民趁著風雨較小，趕緊到超市超商採買物資，陳姓男子到近中午才趕去，一進超市，只見所有貨架上是空空如也，他只好掃走最後幾罐罐頭，也無奈的說「明天清淡渡日了！」，但也有人自嘲「正好清一清冰箱的端午肉粽」。

居民阿正說，由於「關島」期間島上各沙灘基本上也不能去，陸域景點也大多配合停班課停止開放，所以若要留島，等同「沒有地方可以去」，大多人只能在民宿閒到發慌，不是和民宿業者大眼瞪小眼，就是得絞盡腦汁生出勉強可去的地方，而遊客若是真的沒有管道吃到東西，民宿主人也很難棄之於不顧還得進一步料理。

他表示，總而言之，在島上民宿業者若遇上有自願留島者，可能放颱風假比沒放還忙，且最後仍會因為颱風，導致整體旅遊體驗不佳，因此大多業者會主動通知還沒登島的遊客延期或退房，已入房的民眾則是研議退款或是延期，儘量不要留在島上，但每次颱風仍是會有上百人「自願留島」，但往往一留就是直到週二才能回到本島。

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