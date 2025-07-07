為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風》風聲如雷鳴嚇壞居民 南投14980戶停電

    丹娜絲颱風帶來強風豪雨，樹倒壓斷電線，造成竹山、鹿谷及水里等地停電。（台電南投區營業處提供）

    丹娜絲颱風帶來強風豪雨，樹倒壓斷電線，造成竹山、鹿谷及水里等地停電。（台電南投區營業處提供）

    2025/07/07 08:23

    首次上稿 08:05
    更新時間 08:23

    〔記者張協昇／南投報導〕丹娜絲颱風來襲，中心點罕見從嘉義布袋登陸，為南投帶來強風豪雨，造成許多路樹傾倒，最高多達1萬4980戶停電，住在水里車埕民眾表示，丹娜絲風大雨大，半夜起來發現停電，且風聲像雷鳴，真的有被嚇倒！

    丹娜絲颱風昨深夜在嘉義布袋登陸後，颱風中心也直衝南投，強風豪雨造成許多路樹傾倒，各鄉鎮傳出電線遭倒樹或掉落招牌壓斷停電情形，截至清晨統計，共造成14980戶停電，包括信義鄉5446戶、竹山鎮4053戶、水里鄉1963戶、鹿谷鄉1653戶、國姓鄉1343戶、魚池鄉290戶、中寮鄉228戶、埔里鎮4戶。此外，中寮鄉廣福村內城巷路樹倒塌，雙向道路中斷。

    住在水里車埕民眾則表示，車埕四面環山，如同天然屏障，過去颱風都平安度過，但今天凌晨2點多醒來發現停電，且風聲像雷鳴，記憶中很少有這麼大的風，真的有被嚇倒!

    台電南投區營業處指出，縣內多個鄉鎮線路因風災損壞嚴重，有些道路不通，正全力動員搶修，也呼籲民眾如遇電線掉落與外露時，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。此外，如遇停水時應將抽水馬達、飲水機等設備電源關閉，以維護用電安全。

    南投竹山、水里及鹿谷等地停電，台電動員搶修中。（ 台電南投區營業處提供）

    南投竹山、水里及鹿谷等地停電，台電動員搶修中。（ 台電南投區營業處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播