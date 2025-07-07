丹娜絲颱風》風聲如雷鳴嚇壞居民 南投14980戶停電

丹娜絲颱風帶來強風豪雨，樹倒壓斷電線，造成竹山、鹿谷及水里等地停電。（台電南投區營業處提供）

2025/07/07 08:23

首次上稿 08:05

更新時間 08:23

〔記者張協昇／南投報導〕丹娜絲颱風來襲，中心點罕見從嘉義布袋登陸，為南投帶來強風豪雨，造成許多路樹傾倒，最高多達1萬4980戶停電，住在水里車埕民眾表示，丹娜絲風大雨大，半夜起來發現停電，且風聲像雷鳴，真的有被嚇倒！

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丹娜絲颱風昨深夜在嘉義布袋登陸後，颱風中心也直衝南投，強風豪雨造成許多路樹傾倒，各鄉鎮傳出電線遭倒樹或掉落招牌壓斷停電情形，截至清晨統計，共造成14980戶停電，包括信義鄉5446戶、竹山鎮4053戶、水里鄉1963戶、鹿谷鄉1653戶、國姓鄉1343戶、魚池鄉290戶、中寮鄉228戶、埔里鎮4戶。此外，中寮鄉廣福村內城巷路樹倒塌，雙向道路中斷。

住在水里車埕民眾則表示，車埕四面環山，如同天然屏障，過去颱風都平安度過，但今天凌晨2點多醒來發現停電，且風聲像雷鳴，記憶中很少有這麼大的風，真的有被嚇倒!

台電南投區營業處指出，縣內多個鄉鎮線路因風災損壞嚴重，有些道路不通，正全力動員搶修，也呼籲民眾如遇電線掉落與外露時，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。此外，如遇停水時應將抽水馬達、飲水機等設備電源關閉，以維護用電安全。

南投竹山、水里及鹿谷等地停電，台電動員搶修中。（ 台電南投區營業處提供）

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