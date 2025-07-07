丹娜絲颱風》台東防焚風！中南部雨勢趨緩時間曝光

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署製圖說明定量降雨預報。圖為7月7日上午6點40分版本。（中央氣象署提供）

2025/07/07 07:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風昨深夜登陸南部，一度颳起17級強陣風，但結構經地形破壞減弱為輕颱，上午6時左右出海，台南以南、台東、澎湖解除陸警。中央氣象署今（7）日預報，嘉義以北、宜花地區仍在暴風圈之內，且要留意外圍環流雨勢及強陣風，預估中南部午後雨勢緩和，但山區留意局部大雨，台東中午留意焚風。

氣象署上午7點15分最新一報陸上颱風警報，丹娜絲為輕度颱風，中心上午7時在台北西北方約60公里處，以每小時21轉9公里速度，向東北轉北前進。颱風近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，台南以南、台東、澎湖解除陸警，嘉義以北、宜花仍在陸警範圍內。

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氣象署預報員伍婉華表示，颱風登陸前，澎湖東吉、台南七股出現16級強陣風，登陸後雲林口湖出現17級強陣風，嘉義布袋出現14級強陣風。雲嘉南內陸出現11、12級強陣風，台灣其他沿海地區9至10級強陣風。今天白天沿海地區仍有7到8級平均風、9到10級的強陣風，之後隨著颱風遠離將減弱。

降雨方面，伍婉華說明，颱風雖然減弱，外圍環流仍替中南部帶來雨勢，雨勢預估午後緩和，但中南部山區仍要留意局部較大雨勢，西北部距離颱風較近，仍有明顯雨勢。高屏山區列大豪雨警示，苗栗以南為豪雨警示，其他地區大雨警示。

伍婉華叮嚀，颱風強度將再減弱，但環流仍位於北邊海面，嘉義以北、宜花地區仍在暴風圈之內，未來遠離之後，台灣仍受外圍環流影響而有較大雨勢，沿海仍有強陣風，風浪也仍強並有長浪可能，請民眾留意。另外，台東中午前後可能出現焚風現象。

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署製圖說明風力趨勢。圖為7月7日上午6點40分版本。（中央氣象署提供）

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署製圖說明波浪預報。圖為7月7日上午6點40分版本。（中央氣象署提供）

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署發布大雨特報。圖為7月7日上午3點55分版本。（中央氣象署提供）

受颱風丹娜絲影響，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為7月7日上午5點28分版本。（中央氣象署提供）

中央氣象署7月7日上午5時颱風丹娜絲路徑預測。（中央氣象署提供）

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