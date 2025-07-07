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    丹娜絲颱風》挾帶狂風 雲嘉民眾：「鏗鏗鏘鏘」整夜不敢睡

    丹娜絲颱風挾帶強風，雲林多處道路路樹傾倒。（民眾提供）

    丹娜絲颱風挾帶強風，雲林多處道路路樹傾倒。（民眾提供）

    2025/07/07 07:03

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風昨（6）日深夜11點40分左右從嘉義縣布袋登陸，雲林在今天零時左右連續2個多小時狂風驟雨，多處傳出路樹、圍籬、電桿傾倒及停電等災情，各公所及台電人員派員搶修中。

    丹娜絲颱風來襲，由於路徑由台灣海峽而來，雲林沿海許多長輩想起韋恩颱風情景不敢大意，雖昨天風雨不明顯，大家把1樓家具、物品墊高或搬到高處。

    因颱風昨晚11點40分左右從嘉義布袋登陸，雲林今天零時後也颳起強勁風勢，口湖、水林等地有12、13級強風，古坑、斗南等山線有10、11級，強風還挾帶大雨，許多民眾因屋外風勢「鏗鏗鏘鏘」整夜不敢睡不著，也有民眾因停電悶熱睡不著。

    強風造成全縣各鄉鎮市傳出路樹、電線傾倒，電線脫落、圍籬倒塌、住家遮陽板及廣告看板掉落，各地道路滿目瘡痍，還有多處停電。

    降雨由海線轉至山區，過去6小時累計雨量最高是古坑石壁137.5毫米、古坑草嶺123毫米、大埔114毫米。

    丹娜絲颱風挾帶強風，雲林多處道路路樹傾倒、廣告招牌掉落，滿目瘡痍。（擷圖笨港543公堂）

    丹娜絲颱風挾帶強風，雲林多處道路路樹傾倒、廣告招牌掉落，滿目瘡痍。（擷圖笨港543公堂）

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