07/07 各報重點新聞一覽

中國M503及3W航路示意圖。

2025/07/07 06:41

自由時報

中國片面宣布啟用W121航路 陸委會批：增加區域不安

中國民航局昨逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線。中國國台辦聲稱，此為緩解有關地區航班增長壓力，對兩岸民眾都有利。陸委會駁斥，中方迄今已三度片面違反共識，完全不尊重台灣民意，增加兩岸及區域不安；且W121非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？交通部民航局也表達遺憾，要求中方應依二○一五年共識，儘速與我方展開溝通。

請繼續往下閱讀...

詳見中國片面宣布啟用W121航路 陸委會批：增加區域不安。

丹娜絲轉中颱 西半部嚴防強風豪雨 竹苗中彰投雲嘉南高屏澎13縣市 今停班停課

丹娜絲颱風於昨日上午增強為中度颱風後，以罕見的路徑北上通過台灣海峽，預估昨日深夜自中部地區登陸，成為繼卅九年前中颱韋恩之後，首個以中颱強度登陸中部地區的颱風。中央氣象署科長劉宇其提醒，西半部首當其衝，要嚴防強風豪雨。

詳見丹娜絲轉中颱 西半部嚴防強風豪雨 竹苗中彰投雲嘉南高屏澎13縣市 今停班停課。

白嫖泰國妹丟鐵飯碗 宜警偵查佐 一審判刑2年6月

宜蘭警察分局一名林姓偵查佐，利用上班時間約泰國應召女到飯店開房間，完事後竟表明警察身分，搶走二千元性交易價金。宜蘭地方法院認定林某犯藉勢、藉端強占財務罪，處有期徒刑二年六月，褫奪公權三年，扣案犯罪所得二千元沒收。

詳見白嫖泰國妹丟鐵飯碗 宜警偵查佐 一審判刑2年6月。

聯合報

陸啟用M503銜接航線 陸委會表達強烈遺憾，要求協商

大陸民航局昨宣布啟用M五○三航線之「W一二一」銜接航線，大陸國台辦發言人陳斌華表示，這是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，對兩岸同胞都有利；並稱自M五○三航線及W一二二、W一二三銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩。

詳見陸啟用M503銜接航線 陸委會表達強烈遺憾，要求協商。

全國40萬人插鼻胃管 獎勵移除成效差…去年僅249人擺脫「象鼻人生」

衛福部統計，全國約四十萬人仰賴鼻胃管進食，多為失智症、腦中風等患者，長長的鼻胃管顯露在外，過著沒有尊嚴的象鼻人生。衛福部長照三點○計畫將住宿型機構列入鼻胃管移除計畫範圍，但專家批，迄今未見訓練課程，或補助及獎勵等配套措施，動作慢半拍。

詳見全國40萬人插鼻胃管 獎勵移除成效差…去年僅249人擺脫「象鼻人生」。

中國時報

W121啟用 陸委會批升高緊張

在漢光41號演習9日舉行前，大陸民航局6日宣布，為優化空域環境、提升運行效率，即日啟用M503航路W121銜接航路。兩岸空域再生風波。大陸國台辦6日表示，啟用W121對兩岸同胞都有利。但陸委會反譏，W121並非兩岸航路何來便利兩岸之說，交通部民航局更呼籲，陸方應盡速與我方展開溝通。

詳見W121啟用 陸委會批升高緊張。

丹娜絲沿西部北上 估今減弱為輕颱

颱風「丹娜絲」6日上午增強為中度颱風、下午4時觸及台南、高雄及屏東沿岸，6日深夜通過澎湖，從西半部海岸線北上，可能於台灣中部登陸，預計在7日凌晨減弱為輕颱。13縣市及桃園市4個行政區7日停班停課，而北北基、宜花東金馬等8縣市以及桃園另9個非沿海行政區，7日維持上班課。

詳見丹娜絲沿西部北上 估今減弱為輕颱。

中颱丹娜絲動態圖。

宜蘭警分局一名林姓偵查佐白嫖泰國妹丟鐵飯碗， 一審被判二年六月。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法