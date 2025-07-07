丹娜絲颱風》高鐵7/7中午前「台中-左營」停駛

高鐵7月7日中午12時前，暫停台中至左營間服務。（資料照）

2025/07/07 06:45

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風襲台，台灣高鐵公司今（7日）清晨表示，大量異物吹入高鐵雲林至台南軌道區並橫跨電車線，宣布調整今天的營運模式，中午12時前，暫停台中至左營間服務，維持南港站及台中站每小時各發3班全車自由座列車（商務車廂除外）；12時起，全線恢復營運，並自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。

高鐵公司說明，丹娜絲颱風路徑及強度超過氣象預估，昨天深夜登陸後，雲嘉地區風勢、雨勢持續增強，大量異物遭吹入高鐵雲林至台南軌道區，並橫跨電車線；為確保營運安全，加強南部路段軌道巡檢，經整體評估風雨狀況、人員安全及各項安全檢查所需作業時間，宣布調整今天的營運模式。

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高鐵公司表示，若巡軌作業提前完成，將提早恢復全線營運並儘速公告，請旅客前往車站前先查詢官網最新消息。

今天營運調整如下：

中午12時前，暫停台中至左營間之營運服務。

上午6時起自南港站（南下）及台中站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

預計自上午12時起，自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

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