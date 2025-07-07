丹娜絲颱風》台鐵西部幹線、3支線及「斗六＝台南」區間車停駛

台鐵7月7日西部幹線對號列車、區間（快）車斗六＝台南間及3支線停駛。圖為EMU3000型新自強號列車。（資料照，記者吳亮儀攝）

2025/07/07 07:15

首次上稿 06:36

更新時間 07:15

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風昨（6）日深夜自嘉義布袋登陸，台鐵公司凌晨更新停駛路段，由於路樹、鐵皮入侵軌道，今（7）日中午12時前，除西部幹線對號列車及3支線停駛外，區間（快）車斗六＝台南間也停駛，其餘則正常行駛；中午12時後的列車行駛資訊，預計今（7）日上午8點30分對外發布。

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台鐵公司表示，丹娜絲颱風登陸後，中南部地區風勢、雨勢增強，導致斗六＝台南間有部分路段路樹倒榻、大型鐵皮入侵及電車線、號誌設備受損，因此調整今天上午12時前列車行駛：

●對號列車

一、北迴線（樹林＝花蓮間）：正常行駛（視風雨情況機動調整）。

二、西部幹線（基隆＝潮州間）：停駛。

三、南迴線（新左營＝台東間）：正常行駛（視風雨情況機動調整）。

四、台東線（台東＝花蓮間）：正常行駛。

五、停駛區間俟颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛。

●區間（快）車

一、基隆＝斗六間：正常行駛（視風雨情況機動調整）。

二、斗六＝台南間：停駛。

三、台南＝潮州＝台東間：正常行駛（視風雨情況機動調整）。

四、樹林＝花蓮＝台東間：正常行駛（視風雨情況機動調整）。

五、平溪線、深澳線、內灣線、集集線：停駛。

六、六家線、沙崙線：正常行駛。

七、停駛區間俟颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛。

●藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日；觀光列車1次、2次停駛一日。

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