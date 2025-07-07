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    丹娜絲颱風》20縣市豪雨特報 高屏山區慎防「大豪雨」

    丹娜絲颱風已減弱為輕颱，不過仍持續影響台灣各地。（圖擷取自中央氣象署）

    丹娜絲颱風已減弱為輕颱，不過仍持續影響台灣各地。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/07/07 06:48

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（7日）受到「丹娜絲」颱風及外圍環流影響，苗栗以南雨勢仍大，白天起降雨熱區移到中部以北。氣象署凌晨3點55分發布全台20縣市「豪雨特報」。

    今日台灣各地及澎湖、馬祖仍有陣雨或雷雨，尤其在苗栗以南地區易有大雨或局部豪雨發生，屏東及高雄山區有局部豪雨等級以上的降雨發生，其他地區則是有局部大雨。白天起降雨熱區移往中部以北地區、南部山區及馬祖，南部平地、東半部地區及澎湖雨勢將會有減緩的趨勢。

    受到「丹娜絲」颱風及外圍環流影響，氣象署3點55分發布全台20縣市「豪雨特報」，高雄市山區、屏東縣山區要慎防「大豪雨」。苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台南市、高雄市平地、屏東縣平地則需要注意豪雨。

    氣溫方面，各地高溫普遍為31、32度，在花東縱谷及金門局部地區受到沉降作用影響高溫可以來到33至36度，台東有機會發生焚風。空氣品質部分，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部空品區及金門為「普通」等級。

    根據中央氣象署6點15分發布編號第4號颱風警報第16-1報，「丹娜絲」颱風目前中心位置位於台北西方約50公里，以每小時21轉9公里速度持續往東北轉北前進。

    週二至週五（8日至11日）受到低壓帶影響，台灣各地水氣偏多，週二中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；週三至週五西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。氣溫方面，北部26至35度，中南部25至33度，東半部26至36度。

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    27 ~ 31 24 ~ 31 26 ~ 31 25 ~ 32

    氣象署發布20縣市豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布20縣市豪雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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