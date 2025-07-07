120年來首次嘉義登陸 中颱丹娜絲中心直衝南投

中度颱風丹娜絲昨天深夜在嘉義布袋登陸，為120年來第一次。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/07 03:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風丹娜絲昨天深夜在嘉義布袋登陸後，颱風中心向東北方移動，經過嘉義縣市直抵南投縣，今（7）天凌晨2點30分的測報資料顯示，已到達北緯23.8度、東經120.7度，也就是在南投縣上空。

據「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專表示，丹娜絲是120年來首個從嘉義登陸的颱風，也是1986年韋恩颱風以來，再次有中度颱風登陸台灣中部，凌晨2時的位置在南投縣竹山鎮，較預期更深入內陸，強度有進一步減弱的趨勢。

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根據中央氣象署最新資料顯示，丹娜絲颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心位置在台中南方，向東北轉北移動，其暴風圈正籠罩臺灣及澎湖，中南部地區及澎湖風雨持續中，北部地區風雨亦逐漸增大。

丹娜絲颱風目前近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137公里），相當於13級風；瞬間最大陣風每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風。七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

氣象署指出，受丹娜絲颱風及其外圍環流影響，今（7）日清晨至上午高雄市山區、屏東縣山區、澎湖縣有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）有局部大雨發生的機率。

丹娜絲颱風昨晚登陸之前，已在澎湖、台南、雲林、嘉義帶來強烈風勢，根據觀測，澎湖東吉島就遭受16級強風吹襲；其他區域觀測的強風包括台南、嘉義13級，彭佳嶼、古坑11級，蘇澳、蘭嶼10級。

今日凌晨至清晨雲林縣、嘉義縣、台南市、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率（紅色燈號），高雄市局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請嚴加防範。

除了強風之外，丹娜絲颱風也帶來大量雨水，自7月5日0時至7日2時出現較大累積雨量統計如下：屏東縣水利署牡丹612毫米、台東縣壽卡556毫米、高雄市大寮275.5毫米、澎湖縣七美273.5毫米、嘉義縣南改義竹分場246毫米、雲林縣宜梧242.5毫米、台南市國三S311K221.5毫米。

中度颱風丹娜絲颱中心抵達南投，雲系籠罩全台灣。（圖擷自中央氣象署）

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