強風吹掉台南佳里大潤發招牌 消防車出動搖到就地避難

丹娜絲颱風今日深夜通過台南附近，氣象署發出強風告警，佳里大潤發的高架招牌被吹倒，民眾直擊驚呼連連，所幸當時沒有人車經過，未造成傷亡。（民眾提供）

2025/07/07 00:15

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風昨日深夜通過台南附近，氣象署發出強風告警，佳里大潤發的高架招牌被吹倒，民眾直擊驚呼連連，所幸當時沒有人車經過，未造成傷亡。消防車外出救災也遇到路樹倒塌等路阻無法順利前進，甚至車身搖晃，需要就地避難。目前三大隊在七股分隊成立前進應變中心，加派特搜大隊、分隊前往支援。

昨日晚間11時19分，台南收到氣象署發出「颱風強風告警」，指颱風中心即將通過附近，您所在地即將出現平均12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。

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南市消防局接獲大量救災通報，然因風勢強勁，佳里分隊車輛在沿途碰到很多路樹倒塌等障礙物。七股疑有火警、北門蘆竹溝有民眾求助，但消防車輛無法順利前進，甚至導航也斷訊，消防人員嘗試找尋前往報案地點的道路。

丹娜絲颱風今日深夜通過台南附近，氣象署發出強風告警，佳里大潤發的高架招牌被吹倒，民眾直擊驚呼連連，所幸當時沒有人車經過，未造成傷亡。（民眾提供）

丹娜絲颱風今日深夜通過台南附近，氣象署發出強風告警。（記者王涵平翻攝）

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