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    丹娜絲來襲》全台10處省道路段預防性封閉 視風雨開放通行

    高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段）。（公路局提供）

    高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段）。（公路局提供）

    2025/07/06 23:59

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受中度颱風丹娜絲侵襲影響，交通部公路局預警性封閉多數省道路段。公路局今天（6日）晚間宣布，之前已經預警性封閉路段10處，將視風雨狀況開放通行。

    預警性封閉的10處省道路段包括：

    1、嘉義縣中埔鄉至大埔鄉台3線295K~336K（沄水到大埔路段）。

    2、台中市和平區台8線77K（靈甫橋路段）。

    3、台中市和平區、南投縣仁愛鄉台8線83K~110K（饗堂至大禹嶺路段）。

    4、嘉義縣阿里山鄉台18線34K~88K（觸口至阿里山路段）。

    5、高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）。

    6、高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段）。

    7、台東縣海端鄉台20線149K+001~180K+675（向陽至霧鹿路段）。

    8、屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）。

    9、高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段）。

    10、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔路段）。

    公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體，並可多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。

    高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段）。（公路局提供）

    高雄市六龜區台27線12K~23K（中興至大津路段）。（公路局提供）

    高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）。（公路局提供）

    高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）。（公路局提供）

    高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興路段）。（公路局提供）

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