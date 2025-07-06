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    丹娜絲颱風週一白天影響劇烈！ 7/7海陸空交通運輸一圖看懂

    7/7週一海陸空交通運輸統整。（交通部提供）

    7/7週一海陸空交通運輸統整。（交通部提供）

    2025/07/06 23:45

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中度颱風丹娜絲極有可能在週一（7日）登陸，多縣市停班停課。交通部整理陸海空交通疏運狀況，可掃QR Code確認班次。

    台鐵

    7/7中午前，西部幹線對號列車及三條支線停駛，其餘正常行駛。

    更多資訊：https://reurl.cc/NxaoYp

    公路

    預警封閉及提醒，公路局會在FB依照狀況即時更新：

    https://www.facebook.com/thbroad

    高鐵

    7/7日上午6：00起，每小時3班次，全車自由座列車（商務車廂除外）

    未班車時間

    • 南港發車21:40往左營、22:40往台中

    • 左營發車21:40往南港、22:40往台中

    海運

    • 國際航線：預計4航線，共18航次停航
    除金門-五通10時30分起開航（停航6航次）外，其餘金門-石井（4航次）、北竿白沙-黃岐（4航次）、馬祖福澳-琅岐（4航次）均停航

    • 國內航線：預計11航線，共106航次停航
    布袋-馬公（10航次）、高雄-馬公（2航次）、臺南將軍-澎湖東吉（2航次）、東港-小琉球（58航次）、鹽埔-小琉球（4航次）、富岡-綠島（12航次）、富岡-蘭嶼（4航次）、後壁湖-蘭嶼（6航次）、基隆-馬祖（2航次）、南竿-東引（2航次）、南竿-莒光（部分停航4航次）

    航班

    • 國內航線：馬祖航線全日取消，其餘航線中午前全數取消，下午陸續恢復飛航。

    • 國際線航班：請參考桃園機場航班異動查詢https://www.taoyuan-airport.com/revised_flight

    7/8營運資訊將於週一晚間公告。

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