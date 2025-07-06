丹娜絲颱風太狂》高雄3萬戶停電全台最慘 力拚週一復電

台電高雄區處人員冒雨搶修。（台電提供）

2025/07/06 23:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中颱丹娜絲緊貼台灣西南海域北上，颱風夾帶環流造成嚴重停電災情，截至今天（6日）週日晚間10時，共造成台電高雄區營業處轄區高達3萬274戶停電，主要區域包括岡山、彌陀、湖內、燕巢及田寮等地，截至晚間11點，已復電6271戶，仍停電戶數達24003戶。

台電指出，高雄風雨於晚間6點半開始逐漸增強，累計至晚間10時，3個多小時內共造成31條饋線跳電，事故原因多為樹竹碰觸及多起斷線，統計轄區有高達30274戶停電。

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台電高雄區處動員147位工程人員、33輛工程車、20輛吊臂車、24輛昇空車、21台發電機、38台抽水機及1台挖土機，漏夜進行電力修復，截至晚間11點，已復電6271戶，仍停電戶數達24003戶。

由於高雄停電戶數全台最嚴重，明天上午也會有屏東區處4個工作班同仁趕赴支援搶修，預計明天入夜以前完成全數復電。

台電高雄區營業處提醒，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。若不便使用網路，台電也提供1911客服專線給民眾使用。

7日週一凌晨00時30分，中颱丹娜絲紅外線雲圖。（取自氣象署官網）

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