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    颱風眼就在隔壁！「搖滾區」狂風暴雨片曝光 台南人直呼可怕！

    氣象署6日晚間10點50分發布的台灣周邊雷達合成回波圖，可以看到丹娜絲颱風中心已快接觸中南部。（圖翻攝自中央氣象署）

    氣象署6日晚間10點50分發布的台灣周邊雷達合成回波圖，可以看到丹娜絲颱風中心已快接觸中南部。（圖翻攝自中央氣象署）

    2025/07/06 23:36

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中颱「丹娜絲」襲台！颱風中心逼近台灣的同時持續在增強，目前已來中南部近海，颱風眼已在台南隔壁，接下來沿著西半部「大縱走」，氣象署推估可能深夜會在中部登陸。而氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」的小編6日深夜分享位處「搖滾區」的台南街景，可以看到狂風驟雨，相當驚人。

    週日晚間預測丹娜絲6日深夜至7日凌晨可能會在彰雲嘉一帶登陸的颱風論壇，晚間9點多分享氣象署的雷達合成回波圖，可以看到丹娜絲已經來到近海，颱風核心正在橫掃台灣中、南部。小編還特別放上回波圖，顯示丹娜絲颱風眼就在台南外海，「颱風中心已經在台南隔壁了！」

    稍早颱風論壇小編PO出影片，表示他人就位在台南北區，可以看到外頭狂風暴雨，直呼丹娜絲在台南「持續搖滾中！」網友紛紛表示，「很多路口監視器都被吹到照下面，可見風雨真的很大」、「在台南感覺風大到整棟樓都在晃了」、「永康這邊也超大」、「社區有戶的鐵捲門被吹爆，真的有恐懼感」、「台南真的很少靠眼睛這麼近，好可怕！」、「屏東潮州風雨也好大」、「新營超有感」。

    受到丹娜絲颱風及外圍環流影響，台南地區6日晚間風雨加強，氣象署也特別對台南發布紅色燈號的陸上強風特報，6日晚上至7日局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，多地傳出有流動廁所被吹跑、路樹傾倒、停電等災情。

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