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    台中今晚至明午前風雨最劇烈 盧秀燕：清水、和平加強戒備

    颱風丹娜絲來勢洶洶，盧秀燕主持防災會議指出，今晚至明午最嚴峻務必加強戒備。（市府提供）

    颱風丹娜絲來勢洶洶，盧秀燕主持防災會議指出，今晚至明午最嚴峻務必加強戒備。（市府提供）

    2025/07/06 22:46

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕因應丹娜絲颱風，市府已啟動一級防颱應變，市長盧秀燕今（6）日晚間8時於消防局主持災害應變中心第2次工作會報，她指出，根據氣象資料顯示，從今晚至明天中午是台中受颱風影響最嚴峻的時段，因此台中市在今晚至明天全面停班停課，要求市府各單位寧願過度準備、寧可有備無患，以確保市民生命財產安全。

    此外，盧秀燕今天下午在災害應變中心工作會報後，隨即由水利局長范世億陪同，至中興抽水站視察及了解移動式抽水機預布情形，關心現場整備狀況，她表示，台中市明日風力與雨量達到停班停課標準，根據最新預報，颱風丹娜絲影響加劇，呼籲市民減少外出、注意安全，中部地區今晚至明日將是風雨最劇烈時段，雲林、彰化、南投、台中、苗栗5縣市已協議同步停班停課，請大家提高警覺。

    丹娜絲颱風來勢洶洶，盧秀燕今晚主持災變中心第二次工作會報表示，過去兩日外圍環流已造成台中市局部區域零星淹水。中央氣象署最新資料顯示，颱風結構持續增強，兩天內從熱帶性低氣壓迅速轉為中度颱風，颱風眼已成形，且將貼近台灣西部陸地。西部缺乏中央山脈的屏障，台中市海線、山區面臨的威脅更大，今晚到明天中午將是重點防災時段，務必要全面戒備。

    盧秀燕並指出，氣象團隊特別提醒清水地區為潛在易淹水熱點，要求清水區公所應加強戒備、持續巡查；和平區因地勢高、雨勢強，也需特別注意居民安全，和平區是風災影響最嚴重的區域之一，也請今晚至明天進一步加強戒護、守護居民。

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