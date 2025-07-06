丹娜絲颱風襲台 全國28人傷、2.2萬戶停電

中央災害應變中心今晚9時舉行第6次工作會報。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/06 22:01

〔記者陸運鋒／新北報導〕丹娜絲颱風襲台，中央災害應變中心今晚9時，由內政部次長吳堂安主持第6次工作會報，據統計，截至今晚8時，颱風造成全國28人受傷、總災情143件，包括路樹倒塌18件、廣告招牌7件、道路隧道8件、土石10件、橋梁6件、建物毀損20件、水利設施2件、民生基礎設施21件、其他災情51件。

此外，全國曾停電22728戶（已修復17442戶，待修復5286戶），曾停水242戶、電信中斷20戶均已修復，累計撤離人數共2853人、收容安置230人。

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全國一級開設18縣市，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、澎湖縣；二級開設3縣市，包括花蓮縣、台東縣、金門縣， 三級開設連江縣。

吳堂安裁示指出，颱風今夜至明晨影響最顯著，請各部會與地方政府保持聯繫，確實掌握災情，同時提醒第一線救災人員務必自身安全，並持續掌握交通易致災道路情形，做好相關警戒措施，預防撤離組做好督導地方政府疏散撤離情形，另提醒民眾非必要不要外出活動。

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