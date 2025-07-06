新北捷運7/7正常行駛 視風雨彈性調整班距

新北捷運明天（7日）依照平日班距正常營運，但颱風期間依據風雨狀況彈性調整班距。圖為淡海輕軌。（新北捷運公司提供）

2025/07/06 21:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕中度颱風丹娜絲來襲，新北捷運公司今晚表示，淡海、安坑輕軌及捷運環狀線均已完成防颱整備作業，明天（7日）依平日班距正常營運，颱風期間視風雨狀況彈性調整營運班距，並依據標準作業程序啟動應變機制，確保乘客安全。

新北捷運公司指出，各捷運車站、機房及機廠等設施的抽水機、發電機、沙包等防汛裝備皆已就定位，並針對各低窪區域預設應變措施，確保捷運系統在颱風期間安全與穩定。

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新北捷運公司也公布營運安全標準，針對淡海、安坑輕軌系統，若瞬間風力達8級，列車將降速至每小時30公里；若10分鐘平均風力達6級或瞬間風力達9級以上，將依標準作業程序暫停營運；若路段出現淹水深度超過6公分，列車將不進入該區域，啟動替代運轉模式。

此外，環狀線中運量系統如遇瞬間風力達8級，或10分鐘平均風力達7級、瞬間風力達10級以上時，列車將降速至每小時30公里，初次到站將暫停2分鐘觀察風勢，若未減弱，則安排清車並暫停營運。如停止營運後2小時內未再出現平均風力6級或瞬間風力達9級以上情形，並完成步巡檢查、確認軌道及設施無虞後，將恢復正常營運模式。

新北捷運已完成防颱整備工作，確保颱風期間乘客安全。圖為捷運環狀線。（新北捷運公司提供）

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