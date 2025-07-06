台鐵7/7「西部幹線對號列車」、「三支線」 中午12時前停駛

7/7中午12時前，台鐵西部幹線對號列車停駛。圖為EMU3000型新自強號列車。（記者吳亮儀攝）

2025/07/06 21:37

〔記者吳亮儀／台北報導〕受到中度颱風丹娜絲影響，台鐵公司今天（6日）晚間宣布，明天（7日）中午12時前，「西部幹線對號列車」、「三條支線列車」停駛，非對號列車的區間（快）車正常行駛。台鐵公司預計明天上午8時30分公佈明天下午的營運狀況。

台鐵明天（7日）上午12時前列車行駛概況：

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一、 對號列車：

（一）北迴線（樹林=花蓮間）：正常行駛，視風雨情況機動調整。

（二）西部幹線（基隆=潮州間）：停駛。

（三）南迴線（新左營=台東間）：正常行駛。

（四）台東線（台東=花蓮間）：正常行駛。

（五）停駛區間俟颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛。

二、區間（快）車：

（一）基隆=新竹間：正常行駛。

（二）新竹=嘉義間：正常行駛，視風雨情況機動調整。

（三）嘉義=潮州=台東間：正常行駛。

（四）樹林=花蓮=台東間：正常行駛，視風雨情況機動調整。

（五）平溪線、深澳線、內灣線、集集線：停駛。

（六）六家線、沙崙線：正常行駛。

（七）停駛區間俟颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛。

三、藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。

四、觀光列車1次、2次停駛一日。

五、明天（7日）上午12時後列車行駛資訊，將視颱風最新動態資訊在明天上午08時30分，發布新聞稿對外說明。

六、因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

（一）台鐵公司官方網站。

（二）台鐵公司24小時旅客服務電話：02-21910096、0800-765888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

（三）各就近車站。

七、退換票及改乘相關訊息

自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用的車票至各車站辦理退票，免收手續費。

7/7中午12時前，台鐵區間（快）車正常行駛，部分路段視風雨狀況調整。圖為區間車EMU900型。（記者吳亮儀攝）

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