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    北市沒放颱風假臉書被灌爆 蔣萬安回應了...

    台北市長蔣萬安步出台北市災害應變中心時表示，根據氣象預測，距離停班課標準仍有一段距離。（記者董冠怡攝）

    台北市長蔣萬安步出台北市災害應變中心時表示，根據氣象預測，距離停班課標準仍有一段距離。（記者董冠怡攝）

    2025/07/06 21:36

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市明天照常上班、上課，大批網友直奔市長蔣萬安臉書留言蓋樓，「你讓我好失望喔」、「10點再重新宣布一次好嗎」、「明天如果大風大雨就推給中央氣象局對吧」，至今累積逾二千則；對於社群平台被灌爆，蔣萬安主持完颱風工作會議後，步出台北市災害應變中心被堵訪回應，根據氣象預測，距離停班課標準仍有一段距離，加上跨縣市溝通做成決議。

    蔣萬安受訪說，根據中央氣象署的氣象預測，不管是接下來24小時的風力、雨量，距離停班課標準，都還有一段距離，加上跟基隆、新北、桃園市透過四縣市溝通平台，充分交換意見後，決定明天正常上班。

    蔣萬安也在工作會議中裁示，丹娜絲路徑類似2012年的泰利颱風，沿著台灣海峽北上，災情以強風為主，提醒民眾做好防災準備，諸如穩固住家門窗、花草盆栽移至室內、疏通社區水溝及排水管路、儲備防災物資，以及持續掌握颱風動向，今日入夜之後至明日清晨，盡可能減少外出，風災期間切勿前往山區、海邊、溪流等高風險地區活動。

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