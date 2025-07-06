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    39年來首見！ 氣象署推估：中颱丹娜絲深夜中部登陸

    丹娜絲颱風警報。（圖為中央氣象署提供）

    丹娜絲颱風警報。（圖為中央氣象署提供）

    2025/07/06 21:25

    〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風丹娜絲暴風圈今午後侵襲台灣，今晚起西半部地區將由南往北轉雨，全台多個縣市宣布停班停課，北北基則已宣布正常上班上課。中央氣象署表示，丹娜絲颱風可能在今日深夜前後登陸中部地區，成為韋恩颱風以來首個以中度颱風強度登陸中部地區的颱風，西半部地區今晚至明日上午有強風及短延時強降雨。

    丹娜絲颱風今日晚間8時位於澎湖南方約70公里處，以每小時35轉15公里速度，向北北東進行，延台灣西部海岸線北上，7級風暴風圈半徑維持150公里，近中心最大風速每秒38公尺；另台灣東方也有強對流發展，稍早造成基隆北海岸有短延時大雨出現。

    中央氣象署科長劉宇其指出，彰化以南、台東、澎湖已被暴風圈籠罩，過去幾個小時西半部地區風雨逐漸明顯，澎湖東吉島已有13級陣風，台南至高屏沿海有9至10級強陣風，且南部地區及澎湖有明顯雨勢，且隨颱風中心接近、北上，西半部地區將持續有短延時強降雨，東部地區雨勢則逐漸減弱。

    劉宇其說，丹娜絲颱風中心預計在今日深夜前後通過澎湖，並從中部地區登陸，今晚至明天上半天是颱風風雨最顯著的時期，雨區以西半部地區、澎湖為主，多數地區有局部大雨或豪雨，高屏山區累積雨量可達大豪雨等級，台中、彰化、桃竹苗下半夜起降雨風力增強，基隆、台北、宜蘭地區也有間歇風勢與較大雨勢出現。

    此外，颱風北上過程中，強風發生區域也將逐漸擴大，澎湖可能有14至15級強陣風，雲嘉地區風力可達13至14級，颱風中心通過區域還可能有更強的風力出現；待颱風中心登陸後，強度將逐漸減弱，並於明日清晨降為輕度颱風，白天起西半部地區雨勢將逐漸趨緩，但北部降雨仍較為明顯，預計明日晚間至後天早上才會緩和。

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    丹娜絲颱風對台影響。（圖為中央氣象署提供）

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    丹娜絲颱風對台影響。（圖為中央氣象署提供）

    丹娜絲颱風對台影響。（圖為中央氣象署提供）

    今明兩天定量降雨預報圖。（圖為中央氣象署提供）

    今明兩天定量降雨預報圖。（圖為中央氣象署提供）

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