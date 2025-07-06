東北部外海「偽颱風」現蹤 北部風雨恐變大！

氣象署6日晚間8點發布的台灣周邊區域雷達合成回波圖。（圖擷取自中央氣象署）

2025/07/06 22:22

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱丹娜絲來襲，全國各縣市皆已宣布明天（7日）是否停班、停課。其中台北、新北、基隆、桃園週一確定將正常上班、上課，不過數名專家指出台灣東北部外海有個旋轉風場（低壓）現蹤，北部地區風雨明天有可能也會變得明顯，不能掉以輕心。

前中央氣象局（現改制署）局長鄭明典今傍晚在臉書指出，宜蘭外海有旋轉風場出現，這是「一股增強的季風氣流，經巴士海峽到台灣東側北上，這股氣流相對集中，其前行左側會有逆時針的旋轉渦度。其次，這股氣留在台灣東南側遇上由菲律奔東側北上的跨赤道流，今天白天可以看到台灣東南方海面極強的對流發展，次強對流區持續北上，在宜蘭外海處逐漸顯現旋轉特徵。這個強對流區或許會和丹娜絲颱風相互影響，繼續觀察！」

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氣象粉專「用事實說颱風」今（6日）晚轉發鄭明典的貼文，提醒北部的民眾切勿掉以輕心，東北部外海的旋轉風場有可能影響北部的天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇也PO文表示，「台灣東北角的旺盛對流因為對流劇烈的潛熱釋放，似乎有渦旋發展的現象，因為尺度跟丹娜絲差不多大，有可能讓丹娜絲更有機會偏向陸地一些。不排除登陸後，原中心消失，再由北邊副中心取代後繼續北上回到原本路徑的機會……提醒中南部的朋友要特別注意，北部地區也因為這個渦旋的通過，風雨有變得明顯的機會。」

另一個粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」晚間也表示，這個在東北角以逆時針旋轉的低壓，從雷達合成回波圖上來看，乍看之下像有兩個颱風在台灣周邊，「這個低壓出現也間接讓丹娜絲更靠近台灣，隨著颱風位置改變，這個低壓位置也會跟著變化。」

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