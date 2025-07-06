為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中黑戶青年即將重拾身分！推手里長暖喊：期待見面的一天

    黃姓黑戶青年最快本週就能報戶口，領到身分證。（資料照，社會局提供）

    黃姓黑戶青年最快本週就能報戶口，領到身分證。（資料照，社會局提供）

    2025/07/06 21:35

    〔記者許國楨／台中報導〕「懂事的孩子目前一切都好，期待見面的一天！」台中市北屯區北京里長蘇乙青在臉書寫下這句話，讓不少網友動容，被他稱為「懂事孩子」的21歲黃姓青年，是一名因未報戶口、宛如人間蒸發的「黑戶」。直到今年5月露宿街頭被蘇里長發現，才讓謎樣身世逐步浮出，也展開補上身分、拼回逝去青春的旅程。

    黃姓青年自出生以來未曾報戶口，母親為印尼籍移工，與父親未婚生子後便離去失聯，黃父在未辦理戶口登記的情況下獨自撫養兒子長大，兩人相依為命近20年。直到近日，黃父認為孩子已成年，應自力更生，便讓他出門謀生，黃男開始以撿拾回收維生，成為街頭遊民。

    這樣的處境意外引起蘇乙青注意，他即刻通報社會局介入安置，並啟動身分確認程序，由於黃父與黃母未婚，戶政系統無法認定親子關係，社會局安排DNA鑑定，證實兩人確為父子，讓戶籍登記得以展開，雖然印尼籍黃母仍聯繫不上，但這並不影響黃男取得身分證，預計最快本週即可完成初設戶籍。

    目前黃姓青年被安置在相關機構，適應狀況良好，社會局也提供相關課程供學習、培養未來生活自立所需能力，也著手與教育局討論研擬相關學習計劃，由生活輔導員協助建立日常生活技能、安排學習及未來就業計畫。

    儘管無法再與黃姓青年接觸，蘇乙青仍關注孩子的動態坦言，自孩子被安置後，僅曾探視一次，後因社會局擔心外界干擾，便暫停探視安排，令他一度感到失落，但願意配合低調處理，只盼一切以孩子的最佳利益為主，「期待見面的一天！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播