台中黑戶青年即將重拾身分！推手里長暖喊：期待見面的一天

黃姓黑戶青年最快本週就能報戶口，領到身分證。（資料照，社會局提供）

2025/07/06 21:35

〔記者許國楨／台中報導〕「懂事的孩子目前一切都好，期待見面的一天！」台中市北屯區北京里長蘇乙青在臉書寫下這句話，讓不少網友動容，被他稱為「懂事孩子」的21歲黃姓青年，是一名因未報戶口、宛如人間蒸發的「黑戶」。直到今年5月露宿街頭被蘇里長發現，才讓謎樣身世逐步浮出，也展開補上身分、拼回逝去青春的旅程。

黃姓青年自出生以來未曾報戶口，母親為印尼籍移工，與父親未婚生子後便離去失聯，黃父在未辦理戶口登記的情況下獨自撫養兒子長大，兩人相依為命近20年。直到近日，黃父認為孩子已成年，應自力更生，便讓他出門謀生，黃男開始以撿拾回收維生，成為街頭遊民。

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這樣的處境意外引起蘇乙青注意，他即刻通報社會局介入安置，並啟動身分確認程序，由於黃父與黃母未婚，戶政系統無法認定親子關係，社會局安排DNA鑑定，證實兩人確為父子，讓戶籍登記得以展開，雖然印尼籍黃母仍聯繫不上，但這並不影響黃男取得身分證，預計最快本週即可完成初設戶籍。

目前黃姓青年被安置在相關機構，適應狀況良好，社會局也提供相關課程供學習、培養未來生活自立所需能力，也著手與教育局討論研擬相關學習計劃，由生活輔導員協助建立日常生活技能、安排學習及未來就業計畫。

儘管無法再與黃姓青年接觸，蘇乙青仍關注孩子的動態坦言，自孩子被安置後，僅曾探視一次，後因社會局擔心外界干擾，便暫停探視安排，令他一度感到失落，但願意配合低調處理，只盼一切以孩子的最佳利益為主，「期待見面的一天！」

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