直接襲台機率上升！丹娜絲可能登陸點曝光 將沿西半部大縱走！

颱風論壇PO出丹娜絲路徑預測圖，表示颱風登陸機率上升中。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

2025/07/06 21:38

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「丹娜絲」來襲！颱風中心逼近台灣的同時持續在增強，預估今晚將達顛峰強度，不排除會登陸。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（6日）晚指出，丹娜絲登陸的機率正在上升中，目前暴風圈已壟罩彰化以南及台東，颱風中心若登陸的話可能會在嘉義至彰化一帶，接著在西半部展開「大縱走」！

颱風論壇今晚持續更新颱風動態，正朝台灣西南部接近的丹娜絲登陸的機率正持續上升，「從最近幾個小時的雷達觀測顯示，丹娜絲颱風走向比預期稍微偏東一點，這也讓登陸的可能性正在上升！桃園至台南沿海，請特別注意颱風走勢！事實上，從最新歐洲模式（ECMWF）的系集圖看，登陸的機率其實已經近半，而另一半也沒有好到哪去，是貼近岸北上，對西部沿海而言威脅極高。」

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稍早颱風論壇再發文表示，「丹娜絲又稍稍增強了，過去3小時穩定朝東北移動，暴風圈已籠罩彰化以南及台東。最新預報顯示，颱風中心將於今天深夜至明天（7日）凌晨間，在『嘉義至彰化』登陸，隨後西部大縱走穿越『彰化至新竹』，預計明天清晨在桃園附近出海。中、南部地區風雨會快速增強，千萬小心、注意！」

另外，颱風論壇提醒，除了丹娜絲，目前台灣東部海域有個逆時針旋轉低壓出現，目前已經來到東北角，從氣象署的雷達合成回波圖來看，就像有2個颱風，「這個低壓出現也間接讓丹娜絲更靠近台灣，隨著颱風位置改變，這個低壓位置也會跟著變化。」前中央氣象局（現改制署）局長鄭明典今傍晚就表示，宜蘭外海出現旋轉風場，可能與丹娜絲相互作用對台造成影響。

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