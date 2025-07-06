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    高鐵7/7班表變動！ 每小時南北各3班自由座列車

    7/7高鐵全天班表變動。（記者吳亮儀攝）

    7/7高鐵全天班表變動。（記者吳亮儀攝）

    2025/07/06 20:32

    〔記者吳亮儀／台北報導〕受丹娜絲颱風影響，台灣高鐵公司今天（6日）宣布，明天（7日）全天班表都有變動，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

    高鐵公司表示，颱風丹娜絲持續影響全台，經整體評估營運安全，今天營運結束後將待颱風風雨逐漸趨緩，立即展開軌道巡檢、安全檢查等各項作業，預計明天（7日）全天調整營運班表，自上午6時起營運模式如下：

    1、取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

    2、同時，台中站將於06：00及06：30加開南下、北上各一班（共4班），每站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），加強服務自台中站出發的旅客。

    3、為確保旅客行程順暢，明天末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

    自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

    自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

    台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行的各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

    1、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

    2、持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

    3、颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

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