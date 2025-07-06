邀台南鄉親體會「看不見的國家」 王定宇：盼為大罷免添柴火

立委王定宇包場邀請台南鄉親觀看描述我國民主發展歷程電影「看不見的國家」。（王定宇服務處提供）

2025/07/06 20:22

〔記者王俊忠／台南報導〕民進黨台南立委王定宇今（6）日下午在南紡威秀影城，以包場方式邀集200餘位鄉親觀賞紀錄片「看不見的國家」。王定宇說，許多鄉親拿著各式各樣標語、旗幟進場，為反共護台大罷免行動加油，他相信這部電影將給國人帶來啟示，為大罷免行動增添更多的柴火動力。

王定宇表示，「看不見的國家」由美籍導演葛靜文（Vanessa Hope）執導，她以女性特有的細膩視角，勾勒出台灣的民主靭性，及蔡英文總統任內面對共產極權時的堅定身影。

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王定宇說，「看不見的國家」是台灣民主進程中重要的影像資料，葛靜文透過陳菊重返景美軍事看守所、1996年台海危機、歷次總統大選等歷史場景的還原，細數台灣在威權體制、共產脅廹等極端政治環境下綻放出的民主花朵。

王定宇並點出，「看不見的國家」另一觀片重點是，葛靜文除了用鏡頭描述台灣的外交困境外，更不時加入中國領導人習近平在一片紅的人民大會堂，赤裸裸對台灣恫嚇的畫面。王定宇強調，導演除提醒國際社會，台海是民主與共產兩大陣營的終極論證之處，更意有所指地昭告世人，西太平洋有一個國家，堅強挺立抗衡共產極權數十年，它的名字叫中華民國，也可稱之為台灣！

「看不見的國家」會為這次大罷免行動帶來何種啟示與影響？王定宇說，影片殺青時，青鳥行動未能入陣，但片中卻對當年太陽花學運有許多著墨。這些影像透露出強烈訊息，就是每逢台灣有難時，總會有一群年輕人挺身而出，這些年輕人在體制外衝撞出的民主成果，遠大於體制內的改革。他呼籲看完「看不見的國家」後走出電影院的朋友能有所省思，一起加入年輕罷團的反共護台大罷免行列。

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