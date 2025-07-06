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    台灣首次！H2GP氫能模型車競賽 高雄中正高工奪冠進軍德國

    首屆H2GP 台灣站冠軍由中正高工隊伍勝出，由聯華新能源事業部執行總監柯宗慶頒發冠軍獎牌。（主辦單位提供）

    首屆H2GP 台灣站冠軍由中正高工隊伍勝出，由聯華新能源事業部執行總監柯宗慶頒發冠軍獎牌。（主辦單位提供）

    2025/07/06 22:11

    〔記者許麗娟／高雄報導〕首度在台灣舉辦的H2GP氫能模型車競賽，今（6）日在高雄科技大學建工校區舉辦，12支決賽隊伍經過4小時的耐力賽，終場由高雄市中正高工CH2R車隊奪得冠軍，將代表台灣參加8月底在德國肯尼茲舉辦的世界大賽。

    H2GP台灣站賽事是由育秀教育基金會主辦，國際教育組織Horizon Educational及聯華新能源共同協辦、高科大承辦，台灣是全亞洲繼新加坡之後第2個舉辦的國家。

    所有參賽隊伍都要親手打造1台1比10的氫能遙控模型車，於約150公尺長的賽道進行長達4小時遙控繞圈賽，每隊各有18根氫能可更換，過程中考驗模型車的性能、節能及團隊精神等。

    12支進入決賽的車隊，經過4小時耐力賽後，由高雄市中正高工CH2R車隊以完成468圈，奪冠，成功高中混校組隊的Hyzone車隊以些微差距447圈拿下亞軍，新化高工Stormfang Tiger以397圈贏得季軍。

    12台氫能模型車進行4小時的賽道耐力賽。（記者許麗娟攝）

    12台氫能模型車進行4小時的賽道耐力賽。（記者許麗娟攝）

    參賽隊伍在過程中要更換氫瓶、維修及調整車輛。（記者許麗娟攝）

    參賽隊伍在過程中要更換氫瓶、維修及調整車輛。（記者許麗娟攝）

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