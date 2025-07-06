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    竹縣7/7停班停課 市區公車、YouBike暫停營運

    因應颱風，新竹縣市區公車、YouBike明天（7日）將暫停服務。（取自竹縣府官網）

    因應颱風，新竹縣市區公車、YouBike明天（7日）將暫停服務。（取自竹縣府官網）

    2025/07/06 19:49

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府因應颱風丹娜絲來襲，宣布明天（7日）全縣停止上班、上課，新竹縣市區公車停駛、Youbike也將從7日凌晨0點起全面暫停營運，因此新竹縣、新竹市（含竹科）YouBike場站也將從7日凌晨0點起同步暫停營運，其服務中心也將停止服務。

    另外，新竹縣政府文化局各館舍，包括縣史館、圖書館、美術館、表演場館、蕭如松藝術園區、龍瑛宗文學館等明天也將因颱風停班公告統統休館1天。

    縣府交通旅遊處表示，明天因為颱風而暫停服務的新竹縣市區公車路線，有：【快捷1號】新竹縣政府~科學園區、【快捷5號】湖口工業區~高鐵新竹站、【快捷5號A】湖口工業區~高鐵新竹站（經駛明新科大）、【快捷6號】竹東火車站~內灣大橋、【快捷6號A】竹東火車站~尖石鄉公所、【快捷6號B】竹東火車站~內灣大橋（繞華龍村）、【快捷7號】竹北市公所~高鐵新竹站、【快捷8號】台大竹東分院~竹北火車站（經中正大橋）、【快捷8號支】台大竹東分院~竹北火車站（經興隆大橋）。

    另有【觀光1號】高鐵新竹站~照門休閒農業區（九芎湖）、【觀光2號】高鐵新竹站~六福村主題樂園、【觀光6號】竹東火車站~內灣大橋（經大山背）、【觀光8號】高鐵新竹站~觀霧山莊。

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