防颱總動員！南投急撤57孕婦、腎友 易坍聯外道派駐機具

南投信義鄉公所派員到土石流潛勢區勸離居民，要求提早撤離避免風災受困。（信義鄉公所提供）

2025/07/06 19:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕丹娜絲颱風持續增強，南投縣政府防颱總動員，除宣布7日停止上班、上課，今針對信義、仁愛鄉也預防性撤離孕婦、洗腎病患共57人，並在容易發生土石流、坍方的信義東埔聯外道路，以及仁愛力行產業道路等地派駐搶修機具，避免強風豪雨造成交通中斷。

南投縣政府表示，因應南投已列入颱風陸上警戒範圍，今分別預防性撤離信義、仁愛山區54名洗腎患者，以及3名孕婦。

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另在信義鄉容易爆發土石流的東埔聯外道路投95線，以及仁愛鄉容易遇雨崩坍的投89線力行產業道路，以及當地投85、投83線等多條縣管道路，也都派出機具到場部署。

此外，埔里鎮重建中的守城橋，今也封閉橋下便道，撤離現場施工機具，避免颱風大雨造成眉溪暴漲影響通行安全。

信義、仁愛鄉公所表示，今下午也到低窪、土石流潛勢區向民眾宣導，並分別勸離100多人與30多人就近依親，各地村辦、活動中心也有儲備10天以上物資，以備不時之需。

丹娜絲颱風來襲，南投埔里鎮守城橋便道緊急封閉，以免溪水暴漲危及通行安全。（民眾提供）

丹娜絲颱風來襲，南投仁愛鄉聯外道路派駐搶修機具，以利災害發生時可儘快排除。（南投縣政府提供）

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