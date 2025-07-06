丹娜絲逼近 石門水庫最快明日上午調節性放水

桃園市石門水庫蓄水目前處高水位，隨著丹娜絲颱風登陸帶來雨量增大，最快7日上午調節性放水。（記者李容萍攝）

2025/07/06 19:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市石門水庫截至今（6）日傍晚5點，大壩水位243.38公尺（滿水位245公尺）、蓄水率達93.3％、蓄水量1億9150萬噸，丹娜絲颱風逼近，石門水庫集水區今日未見明顯降雨，水利署北區水資源分署預估，水庫雖還有1400萬噸蓄水量，但隨著颱風登陸帶來雨量增大，石門水庫最快明日上午調節性放水，呼籲民眾切勿進入河道水域，確保安全。

北水分署副分署長郭耀程表示，目前桃園及新竹尚無明顯降雨，依中央氣象署資料研判，颱風影響北部地區時間約今日夜間與明天，因現石門水庫尚有約1400萬立方公尺蓄水空間，故預估主要放水操作時間於明日上午，北水分署已視將依集水區降雨進行調節水位操作，並與台水公司及農田管理處完成防汛應變整備工作。

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至於新竹寶山及寶二水庫雖蓄水率已100％，但因其屬離槽水庫可透過進水閘門控制入流量，原則會採每日新竹產業及民生用水（日用水量約63至65萬噸）進出平衡方式，維持水庫少量溢流模式操作，即可維持水庫安全及供水穩定。

桃園市石門水庫蓄水目前處高水位，隨著丹娜絲颱風登陸帶來雨量增大，最快7日上午調節性放水。（記者李容萍攝）

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