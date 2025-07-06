為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲逼近 石門水庫最快明日上午調節性放水

    桃園市石門水庫蓄水目前處高水位，隨著丹娜絲颱風登陸帶來雨量增大，最快7日上午調節性放水。（記者李容萍攝）

    桃園市石門水庫蓄水目前處高水位，隨著丹娜絲颱風登陸帶來雨量增大，最快7日上午調節性放水。（記者李容萍攝）

    2025/07/06 19:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市石門水庫截至今（6）日傍晚5點，大壩水位243.38公尺（滿水位245公尺）、蓄水率達93.3％、蓄水量1億9150萬噸，丹娜絲颱風逼近，石門水庫集水區今日未見明顯降雨，水利署北區水資源分署預估，水庫雖還有1400萬噸蓄水量，但隨著颱風登陸帶來雨量增大，石門水庫最快明日上午調節性放水，呼籲民眾切勿進入河道水域，確保安全。

    北水分署副分署長郭耀程表示，目前桃園及新竹尚無明顯降雨，依中央氣象署資料研判，颱風影響北部地區時間約今日夜間與明天，因現石門水庫尚有約1400萬立方公尺蓄水空間，故預估主要放水操作時間於明日上午，北水分署已視將依集水區降雨進行調節水位操作，並與台水公司及農田管理處完成防汛應變整備工作。

    至於新竹寶山及寶二水庫雖蓄水率已100％，但因其屬離槽水庫可透過進水閘門控制入流量，原則會採每日新竹產業及民生用水（日用水量約63至65萬噸）進出平衡方式，維持水庫少量溢流模式操作，即可維持水庫安全及供水穩定。

    桃園市石門水庫蓄水目前處高水位，隨著丹娜絲颱風登陸帶來雨量增大，最快7日上午調節性放水。（記者李容萍攝）

    桃園市石門水庫蓄水目前處高水位，隨著丹娜絲颱風登陸帶來雨量增大，最快7日上午調節性放水。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播