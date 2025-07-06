孝子照顧老母病倒癌末 車行老闆颱風天送善款

趕著颱風來襲前，彰化順興中古車行老闆陳永聰特別送善款到醫院，希望照顧家人、自己卻病倒的孝子放寬心養病。（陳永聰提供）

2025/07/06 22:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣順興中古車行老闆陳永聰趁著今天（6日）白天丹娜絲颱風還沒帶來風雨，趕著到醫院去送善款。有一位孝子照顧老母與中風弟，如今卻換成自己病倒、確診癌末，當陳永聰送上8萬元時，孝子哭著說「這是要怎麼還？」他也不禁哽咽。

陳永聰近年斜槓賣起「聰哥蛋黃酥」，趁著沒有擺攤，到彰化基督教醫院去探望64歲的孝子。他說，這位孝子沒有結婚，以前打零工，後來因為弟弟中風、媽媽年紀也大了，家人討論後，就由他照顧將近90歲的老母、還有中風復健的弟弟，經濟上由其他手足來援助。

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陳永聰表示，這位孝子今年5月在醫院照顧媽媽時，突然昏倒，檢查才知罹癌，病情並不樂觀，必須住院，老媽媽由親友照顧、中風弟弟在復健後可以自理，反而是孝子必須由手足或聘請看護照顧，讓人看了非常不捨。

陳永聰說，平日只要賣中古車或是蛋黃酥，都會提撥固定金額做為公益基金，這次的8萬元善款，就是來自公益基金。當他把善款交給孝子、希望減輕醫藥負擔時，對方哭著跟他說「這是要怎麼還？」陳永聰對孝子說「放心，把身體照顧好就好」，只盼讓對方知道，這個世界還有人心疼他的辛苦與善良。

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