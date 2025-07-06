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    丹娜絲颱風來襲 花蓮南區多條溪床便道預警性封閉

    颱風外圍環流即將觸陸，為預防大雨來襲，玉里鎮公所於今（6）日晚間6點30分對高寮便道實施預警性封閉。（玉里鎮公所提供）

    颱風外圍環流即將觸陸，為預防大雨來襲，玉里鎮公所於今（6）日晚間6點30分對高寮便道實施預警性封閉。（玉里鎮公所提供）

    2025/07/06 19:48

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣南區高寮、崙天、明里、玉長等大橋在2022年的0918地震中遭到震垮，目前正在進行重建工程，縣府在溪床上加蓋臨時便道方便民眾通行，隨著丹娜絲颱風侵襲，富里鄉、玉里鎮公所分別針對崙天便道、蚊子洞施工便道、高寮便道以及赤科山產業道路實施預警性封閉，待明日視颱風遠離狀況再開放通行。

    玉里鎮公所指出，目前颱風外圍環流即將觸陸，為預防大雨來襲，鎮公所於今日晚間6點30分對高寮便道以及赤科山產業道路實施預警性封閉，另外，原訂明（7）日長良便道開放通車，也同樣視颱風狀況，確認橋面結構安全無虞後，再行公告開放時間，請鄉親務必注意安全及鎮公所最新消息。

    富里鄉公所指出，蚊子洞施工便道因丹娜絲颱風大雨影響，造成河水淹沒過水路面，今天下午5點30分封閉便道；而崙天便道則在下午4點30分進行預警性封閉，請鄉親禁止通行，如有造成鄉親的不便，敬請見諒。希望民眾配合公所指引，在封閉期間切勿進入封閉道路，也請居民們時刻注意公所發布的最新消息與動態，做好防颱措施，期望大家都可以平安、順利地渡過此次颱風。

    因918地震而毀損的花蓮南區高寮、崙天、明里、玉長4座大橋重建工程在中央20多億元補助下持續進行，其中高寮大橋目前基樁已全數完成，預計明年上半年完工；崙天大橋、玉長大橋基樁施作完畢，目前進行橋梁主要結構中的預力梁，工程預計明年5月完工；明里大橋因需配合秀姑巒溪治理計畫抬高橋梁，新橋重建工期約2年，目前在設計規劃；蚊子洞舊橋使用逾40年，受2023年海葵颱風嚴重損壞。

    颱風外圍環流即將觸陸，為預防大雨來襲，玉里鎮公所於今（6）日晚間6點30分對高寮便道實施預警性封閉。（玉里鎮公所提供）

    颱風外圍環流即將觸陸，為預防大雨來襲，玉里鎮公所於今（6）日晚間6點30分對高寮便道實施預警性封閉。（玉里鎮公所提供）

    花蓮富里鄉蚊子洞施工便道因丹娜絲颱風大雨影響，6日17時30分封閉便道。（富里鄉公所提供）

    花蓮富里鄉蚊子洞施工便道因丹娜絲颱風大雨影響，6日17時30分封閉便道。（富里鄉公所提供）

    花蓮富里鄉蚊子洞施工便道因丹娜絲颱風大雨影響，6日17時30分封閉便道。（富里鄉公所提供）

    花蓮富里鄉蚊子洞施工便道因丹娜絲颱風大雨影響，6日17時30分封閉便道。（富里鄉公所提供）

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