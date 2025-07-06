國家警報響！澎湖強風告警颳14級陣風 七美燈塔遭巨浪滅頂

七美大灣釣場警示燈塔，出現巨浪沒頂的驚險畫面。（七美報報提供）

2025/07/06 19:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱丹娜絲今（6）日晚間6時籠罩澎湖群島，風雨明顯增強，晚間6時23分氣象署還發出強風警報，大部分澎湖人手機都收到警訊，讓不少人嚇了一跳，以為是地震特報。首當其衝的七美大灣釣場警示燈塔，更出現巨浪沒頂的驚險畫面。

氣象署發布颱風強風告警，計持續至晚間10時15分；颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力；請立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

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示警區域涵蓋澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉。其中七美首當其衝，七美漁港監視器明顯紀錄風雨增強情形，七美大灣釣場警示燈塔，更出現巨浪拍擊沒頂的驚險畫面，讓人怵目驚心。

至於民眾關心的明（7）日澎湖是否放假問題？澎湖縣政府表示，晚間10時視颱風走向，再對外宣布，但明日上午澎湖海空運已確定停航，封島延後半天。

氣象署發布澎湖強風警訊，許多人都被嚇到。（記者劉禹慶翻攝）

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