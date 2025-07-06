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    土石流紅色警戒增至3條 入夜後恐擴至4縣市18鄉鎮區

    農村水保署公布最新土石流與大規模崩塌潛勢區域。（翻攝自農村水保署網站）

    農村水保署公布最新土石流與大規模崩塌潛勢區域。（翻攝自農村水保署網站）

    2025/07/06 19:16

    〔記者楊媛婷／台北報導〕受中颱丹娜絲與外圍環流影響，南部與台東等地區有局部大豪雨，依農業部農村水保署今（6日）下午6時30分所發布的土石流與大規模崩塌警戒預報，土石流紅色警戒共3條，都在屏東縣獅子鄉；土石流黃色警戒262條，大規模崩塌黃色警戒11處，主要分布在台東、屏東、高雄、嘉義縣等4縣市。

    丹娜絲颱風步步進逼，農村水保署發布3條土石流紅色警戒，分布在屏東縣獅子鄉內文村、草埔村，農村水保署表示，地方政府應勸告或強制撤離相關區域居民，並適當安置；還有在台東、屏東、高雄、嘉義縣的262條土石流黃色警戒，各分布在台東、屏東、高雄市、嘉義縣等4縣市21鄉（鎮市區）104村（里）；以及11處大規模崩塌黃色警戒，分別在台東、屏東、高雄市、嘉義縣等4縣市8鄉（鎮市區）9村（里）。

    農村水保署表示，發布黃色警戒區域，地方政府應依「災防法」進行當地疏散避難宣告，另依氣象署預測雨量，推估土石流紅黃色警戒與大規模崩塌範圍可能在7日凌晨到上午期間最大，並持續到當日夜間。

    農村水保署指出，今日入夜後，嘉義縣大埔鄉、中埔鄉、竹崎鄉、阿里山鄉、梅山鄉，高雄市六龜區、那瑪夏區、茂林區、桃源區，屏東縣三地門鄉、來義鄉、獅子鄉、瑪家鄉、霧台鄉，台東縣大武鄉、太麻里鄉、金峰鄉、達仁鄉等4縣市18鄉鎮地區可能達土石流紅色警戒發布標準，已建議地方政府針對這些區域進行預防疏散。

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