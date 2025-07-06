不只丹娜絲！鄭明典曝宜蘭外海出現旋轉風場 恐與颱風交互作用！

丹娜絲逐步接近的同時，宜蘭外海也有旋轉風場（箭頭處），鄭明典認為可會與丹娜絲相互影響。（圖翻攝自鄭明典臉書）

2025/07/06 19:19

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱「丹娜絲」來勢洶洶，颱風中心逐漸往台灣迫近的同時還在持續增強。前中央氣象局（現改制署）局長鄭明典今（6日）傍晚指出，不只丹娜絲，宜蘭外海也有旋轉風場，未來可能與丹娜絲相互作用對台造成影響！

丹娜絲逼近台灣，預估強度會在今晚達顛峰。中央氣象署今傍晚6點15分發布新一波海上、陸上颱風警報時指出，丹娜絲颱風中心目前在澎湖南方海面，向北北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地及澎湖，對各地構成威脅，恆春半島及台東風雨持續中，南部地區及澎湖風雨亦逐漸增大。

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鄭明典傍晚6點左右也在臉書PO出氣象署於下午5點40分發布的雷達合成回波圖，並以箭頭標示當前宜蘭外海有旋轉風場，「這是個少見的現象，但是有些模式在前幾天的預報中出現過這樣的訊號！目前有限資訊只能推測，這個旋轉風場來自水平風切加上很強的對流加熱作用。」

鄭明典接著說：「背景是一股增強的季風氣流，經巴士海峽到台灣東側北上，這股氣流相對集中，其前行左側會有逆時針的旋轉渦度。其次，這股氣留在台灣東南側遇上由菲律奔東側北上的跨赤道流，今天白天可以看到台灣東南方海面極強的對流發展，次強對流區持續北上，在宜蘭外海處逐漸顯現旋轉特徵。」最後他表示，「這個強對流區或許會和丹娜絲颱風相互影響，繼續觀察！」並說「有機會讓颱風更靠近台灣本島~」。

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