丹娜絲颱風攪亂 桃園復興果農搶收水蜜桃、遊客全數勸導下山

趁丹娜絲颱風來前，拉拉山果農搶收水蜜桃。（復興區農會提供）

2025/07/06 18:47

〔記者李容萍／桃園報導〕丹娜絲颱風來襲，桃園市復興區時值拉拉山水蜜桃盛產期，水蜜桃果農擔心颱風風大雨大造成落果，今（6）天紛紛前往果園搶收水蜜桃和趕出貨降低損失。復興區農會總幹事高理忠表示，目前是中生期水蜜桃成熟期，突遇颱風來攪亂，估算搶收水蜜桃約佔3分之1產量。

高理忠表示，復興區農會今年輔導栽種水蜜桃果園面積約140公頃，分早桃、中桃和晚桃，現在是中生水蜜桃量產季節，果農擔心風雨帶來損失，搶收成熟水蜜桃大約3、40公頃、產量3分之1，希望降低損失，後續看颱風風速、雨勢，若有損害可申請提報天然災害補助。

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復興區長蘇佐璽今日表示，因應丹娜絲颱風來襲，復興區公所災害應變中心今日下午召開防災整備會議，已通知還在山上的遊客務必在今日下午全數下山離開，山區土石流、大規模崩塌潛勢區今起不淮遊客進入，若雨量達警戒標準，區內居民將會預防性撤離。

另外，山區部落約有20人洗腎患者，經勸導有4人移置泰雅莊園民宿，1人因有儀器可自行在家洗腎、公所另提供發電機供其備用，其他人下午已下山依親。

蘇佐璽說，月前坍塌的後山比該路，經實勘橫截溝的溝內水路暢通，溝內無雜物，排水順暢，廠商已為施工開設的便道處左側打設鋼軌樁加固，便道本身目前暫停開挖，待颱風過後再進場施工。

趁丹娜絲颱風來前，拉拉山果農搶收水蜜桃。（復興區農會提供）

復興區後山坍塌的比該路，廠商已為施工開設的便道處左側打設鋼軌樁加固，待颱風過後再行進場施工。（復興區公所提供）

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